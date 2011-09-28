30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دهقانان عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین افزود: این مناطق نمایانگر این ظرفیت منحصر به فرد است و به نظر می رسد برنامه توسعه صنعت گردشگری باید با تاکید بر ظرفیتهای حوزه طبیعت گردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: اقدامات خوب و موثری که دراین مدت در دولت دهم برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری در این استان انجام شده باعث رشد و رونق در این استان خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز تعداد قابل توجی از هتلهای در دست ساخت توسط بخش خصوصی هم در گرگان و سایر شهرستانها وجود دارد.

دهقانان اضافه کرد: موضوعی که به خوبی در بخش صنعت گردشگری استان قابل رویت است مشارکت فعال بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات در استان است و به طور قطع ما در برنامه های آمایش سرزمین در صنعت توریسم باید به این ظرفیتهای خوبی که در استان گلستان فراهم شده توجه کنیم، مسئله ای که در استان مطلوب و قابل قبول است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: استان گلستان دارای فرصتهای بی نظیری در طبیعت گردی است.



وی اظهار داشت: رسالت اصلی گردشگری نزدیک کردن فرهنگ، قومیت و مردم است، به همین دلیل امسال هفته گردشگری با محوریت فرهنگی و تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی آغاز شد.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار آغاز هفته گردشگری با محوریت پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان رخ داد که از همه استانهای کشور و اقوام ایرانی به این جا آمده و در این جشن بزرگ ملی می توانند ظرفیتهای ناشناخته بسیاری را به مردم معرفی کنند.

دهقانان با برشمردن طبیعت گردی و اکوتوریسم به عنوان ظرفیتها و شاخصهای مهم گردشگری گلستان اضافه کرد: ظرفیتهای بی نظیر طبیعت گردی در گلستان نوید بخش آینده خوبی برای صنعت گردشگری استان است.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از روز گذشته در گرگان آغاز شده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.