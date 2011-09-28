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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۵۸

دهقانان:

30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است

30 منطقه نمونه گردشگری در گلستان شناسایی شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور از شناسایی بیش از 30 منطقه نمونه گردشگری در استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد دهقانان عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری جشنواره اقوام ایران زمین افزود: این مناطق نمایانگر این ظرفیت منحصر به فرد است و به نظر می رسد برنامه توسعه صنعت گردشگری باید با تاکید بر ظرفیتهای حوزه طبیعت گردی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور تصریح کرد: اقدامات خوب و موثری که دراین مدت در دولت دهم برای توسعه زیرساختها و تاسیسات گردشگری در این استان انجام شده باعث رشد و رونق در این استان خواهد بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز تعداد قابل توجی از هتلهای در دست ساخت توسط بخش خصوصی هم در گرگان و سایر شهرستانها وجود دارد.

دهقانان اضافه کرد: موضوعی که به خوبی در بخش صنعت گردشگری استان قابل رویت است مشارکت فعال بخش خصوصی برای ایجاد تاسیسات در استان است و به طور قطع ما در برنامه های آمایش سرزمین در صنعت توریسم باید به این ظرفیتهای خوبی که در استان گلستان فراهم شده توجه کنیم، مسئله ای که در استان مطلوب و قابل قبول است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: استان گلستان دارای فرصتهای بی نظیری در طبیعت گردی است.
 
وی اظهار داشت: رسالت اصلی گردشگری نزدیک کردن فرهنگ، قومیت و مردم است، به همین دلیل امسال هفته گردشگری با محوریت فرهنگی و تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی آغاز شد.

وی ادامه داد: امسال برای اولین بار آغاز هفته گردشگری با محوریت پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان رخ داد که از همه استانهای کشور و اقوام ایرانی به این جا آمده و در این جشن بزرگ ملی می توانند ظرفیتهای ناشناخته بسیاری را به مردم معرفی کنند.

دهقانان با برشمردن طبیعت گردی و اکوتوریسم به عنوان ظرفیتها و شاخصهای مهم گردشگری گلستان اضافه کرد: ظرفیتهای بی نظیر طبیعت گردی در گلستان نوید بخش آینده خوبی برای صنعت گردشگری استان است.

پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین از روز گذشته در گرگان آغاز شده و تا هشتم مهرماه ادامه دارد.

کد مطلب 1419626

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