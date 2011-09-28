جشن عاطفه ها در 1900 مدرسه گلستان برگزار شد

عباس حاجی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با توجه به اینکه برخی از مدارس استان روز پنجشنبه تعطیل است، این جشن امروز در مدارس برگزار شد.

وی اظهار داشت: جشن اصلی عاطفه ها روز پنجشنبه در استان برگزار می شود و مقدمات جشن عاطفه های فراهم شد.

حاجی اکبری بیان داشت: 385 پایگاه از طرف این نهاد برای جمع آوری کمکهای مردم خیر استان پیش بینی شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان عنوان کرد: همچنین در پایگاههای مقاوت استان نیز صندوقهایی برای جمع آوری کمکهای مردمی در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: البسه و لوازم التحریر مهمترین نیازهای دانش آموزان تحت پوشش این منطقه است.

حاجی اکبری بیان داشت: اگر مردم کمکهای مالی داشته باشند، این نهاد بهتر می تواند نیازها را تامین کند.

55 هزار خانوار تحت پوشش امداد گلستان هستند.