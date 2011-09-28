با یک برد شیرین فینالیست شدیم/ جنگ من با لیبروی کره بود نه "پارک"

به گزارش خبرنگار مهر ،خولیو ولاسکو در نشست خبری دیدار امشب تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی با اشاره به حضور جمعیت گسترده تماشاگران در سالن گفت: تماشاگران فوق العاده بودند اما بازی مقابل این جمعیت دو حالت دارد: یا اینکه حریف را تحت فشار قرار داده و باعث عصبی شدن بازیکنانش می شود یا اینکه باعث می شود بازیکنان ما عصبی شوند چون می خواهند ببرند.

وی ادامه داد: بازیکنانم امشب اشتباهات زیادی در توپگیری داشتند و مدام به سمت جلو حرکت می کردند در کل موقعیت تاکتیکی ما موقعیت خوبی نبود.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: بازیکنانم عالی بردند اما در گیم اول اشتباهات زیادی داشتند. بعد از این گیم با آنها صحبت کردم که شاید پس از بازی به خاطرنیاورند که باخت در یک گیم چیست اما اگر عصبی شوند و توپ را از دست بدهند نمی توانند آن را جبران کنند در این مورد با آنها صحبت کردم تا از گیم دوم بهتر بازی کنند.

ولاسکو با بیان اینکه امشب برد شیرینی برابر کره جنوبی به دست آوردیم تاکید کرد: ما با این برد شیرین فینالیست شدیم و همزمان به دو هدف رسیدیم: هم به دیدار نهایی راه یافتیم و هم سهمیه مسابقات انتخابی المپیک را گرفتیم. به هر حال تیمی که فردا در دیدار رده بندی ببازد برای المپیک شانسی ندارد.

وی با اشاره به روحیه جنگندگی بازیکنان ایران یادآور شد: از این بابت خوشحالم که روحیه جنگجویی بازیکنان بالاست. بازیکنی مانند نظری افشار به اندازه نفراتی که بازی کردند از پیروزی خوشحال می شود و همیشه آماده بازی است. امشب کشاورزی هم خیلی خوب کار کرد. او وظیفه اش که دریافت است را بخوبی و با میل انجام می دهد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دیدار با چین در فینال مسابقات قهرمانی آسیا و شکستی که دوماه پیش در مسابقات گزیشنی لیگ جهانی مقابل این تیم متحمل شد گفت: نسبت به آن مسابقات تیم ایران تغییرات زیادی کرده است . کره جنوبی با سه بازیکن بازی می کند اما چین با 5 بازیکن. قطعا بازی فردا سخت تر خواهد بود. امشب در مورد این دیدار مطالعات لازم را انجام می دهیم.

ولاسکو در پاسخ به پرسش خبرنگاری که علت درگیری لفظی وی را با "پارک کی وون" جویا شد اظهار داشت: موقعیت های متفاوتی بود. در یک زمان به او گفتم در موقعیتی باشد که باید قرار داشته باشد در یک موقعیت من عصبی شدم چون در زمان تایم اوت به خاطر بالا بودن صدای آهنگ نمی توانستم با بازیکنم صحبت کنم. تیم من یک تیم تاکتیکی است و نیاز داریم در این زمان ها به اندازه کافی مسائل را گوشزد کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران تاکید کرد: در کل باید بگویم من با لیبروی کره جنوبی جنگ داشتم و اگر این کارها را انجام نمی دادم بازیکنانم وارد درگیری لفظی می شدند. ترجیح دادم این کار را انجام دهم تا بازیکنان به فکر بازی باشند.

ولاسکو خاطرنشان کرد: لیبروی کره جنوبی ازنظر روحی بازیکنان ایران را تحریک می کرد و به دنبال بازی روانی بود جنگ من با این بازیکن بود وگرنه من با پارک کی وون مشکلی ندارم.

وی در پایان یادآور شد: پیش از آغاز بازی امیر حسینی قصد داشت کادویی به رسم یادبود به پارک کی وون بدهد و وقتی با مخالفت من روبرو شد گفت: این کار در ایران یک رسم است اما من به او گفتم که به رسم ایران کاری ندارم چون آرژانتینی هستم .ما تا قبل از بازی، با کره دوست نیستیم و کادو را بعد از بازی به او تقدیم کن.