تحقق سفرهای ارزان در البرز نیازمند همکاری واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پوینده شامگاه چهارشنبه در مصاحبه مطبوعاتی در حاشیه نمایشگاه گردشگری و صنایع وابسته البرز در کاروانسرای شاه عباسی افزود: لازم است واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی در استان البرز همکاری با یکدیگر را افزایش دهند تا در نتیجه این امر، سفرهای درون استانی ارزان قیمت افزایش و توسعه یابد.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم سفر را ارزان کنیم، افراد بیشتری به سفر کردن ترغیب و تشویق می شوند و این افراد می توانند با سهولت بیشتری سفر کنند که تحقق این امر ضرورت دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز بیان کرد: سفر نباید تنها محدود به تابستان و ایام نوروز شود بلکه باید در همه ایام سال، سفرها انجام شود.

همه مکانی، همه زمانی و همگانی کردن سفر در البرز دنبال می شود

این مسئول اضافه کرد: یکی از برنامه های اصلی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، همه مکانی، همه زمانی و همگانی کردن سفر است و این امر باید با همکاری بخشهای ذیربط محقق شود.

وی یادآور شد: اگر مراکز مرتبط با امر گردشگری، تنها سه یا چهار ماه از سال مشتری داشته باشند، ضرر می کنند و این امر نیازمند توجه جدی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز گفت: باید شرایطی فراهم کنیم تا این مراکز در همه ایام سال مشتری داشته باشند تا برپایی مراکز یادشده توجیه اقتصادی داشته باشد.

سفر در استان البرز محدود به بخشهای خاص و شناخته شده گردشگری نشود

پوینده یادآور شد: همچنین سفر در استان البرز نباید محدود به بخشهای خاص و شناخته شده گردشگری مثل جاده چالوس و طالقان شود و لازم است زمینه های معرفی سایر جاذبه های گردشگری استان را نیز فراهم کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز اضافه کرد: 17 منطقه نمونه گردشگری داریم که تاکنون، هفت منطقه از آنها واگذار شده است.

این مسئول اظهار داشت: برای تعدادی از مناطق یادشده سرمایه گذار آمده ضمن اینکه امور مربوط به این مناطق در کارگروه مربوطه بررسی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز افزود: البرز ویژگی های گردشگری ویژه ای دارد و باید برای شکوفایی پتانسیلهای آن در این زمینه بکوشیم.

پوینده گفت: گردشگری یک امر مهم است و توجه به این امر و تقویت گردشگری ضرورت دارد.