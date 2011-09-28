اولین یادمان سنگی شهدای روستایی کشور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این یادمان با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیون ریال که توسط اهالی روستا و با مساعدت مالی بنیاد شهید وامور ایثارگران گلستان آماده شده است .



سردار کمیل کهنسال از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم، رونمایی این یادمان را نشانه پایبندی مردم به ارزشها دانست.

وی با تقدیر از دلاوریهای مردم افزود: روستاییان از پشتیبانان اصلی نظام هستند.

به گزارش مهر، این یادمان با همت و تلاش مسئولان پایگاه بسیج روستای اسلام آباد و هئیت امنای مسجد این روستا آماده و با طراحی زیبا و منحصر به فرد بسیجی روستا آقای نقی اصغری تکمیل شده است.

شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.