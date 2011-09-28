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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۱۱

در کردکوی/

اولین یادمان سنگی شهدای روستایی کشور رونمایی شد

اولین یادمان سنگی شهدای روستایی کشور رونمایی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: اولین یادمان سنگی شهدای روستایی کشور عصر چهارشنبه همزمان با هفته دفاع مقدس در روستای اسلام آباد کردکوی از توابع غرب استان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این یادمان با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیون ریال که توسط اهالی روستا و با مساعدت مالی بنیاد شهید وامور ایثارگران گلستان آماده شده است .

سردار کمیل کهنسال از یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم، رونمایی این یادمان را نشانه پایبندی مردم به ارزشها دانست.

وی با تقدیر از دلاوریهای مردم افزود: روستاییان از پشتیبانان اصلی نظام هستند.

به گزارش مهر، این یادمان با همت و تلاش مسئولان پایگاه بسیج روستای اسلام آباد و هئیت امنای مسجد این روستا آماده و با طراحی زیبا و منحصر به فرد بسیجی روستا آقای نقی اصغری تکمیل شده است.

شهرستان کردکوی در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1419635

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