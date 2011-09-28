زلزله زدگان دورودی معطل تسهیلات/ وزیر: مشکل به زودی حل می شود

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم پرداخت تسهیلات مصوب دولت به زلزله زدگان دورود اظهار داشت: امروز در بازدیدی که از این شهرستان داشتیم در جریان وضعیت زلزله زدگان قرار گرفتیم.

وی تصریح کرد: به طور قطع برای حل مشکل تسهیلات زلزله زدگان دورودی پیگیری می شود و این مشکل ظرف کمترین زمان حل خواهد شد.

بنابر این گزارش با گذشت نزدیک به 11 ماه از زلزله شهرستان دورود همچنان تسهیلات تصویب شده توسط دولت برای کمک به زلزله زدگان لرستانی به دست مردم شهرستان دورود نرسیده است.

زلزله دورود حوالی ساعت هفت و 22 دقیقه صبح روز پانزدهم آبان ماه سال 89 به وقوع پیوست تا بار دیگر شهرستان زلزله خیز دورود با زلزله ای 4.9 ریشتری تکان بخورد و حاصل این زلزله نه چندان شدید آسیب دیدن و خسارت نزدیک به هشت هزار واحد مسکونی و مجروح شدن حدود 104 نفر باشد.

این زلزله نه چندان شدید با خسارات بالا حرف های زیادی برای مسئولان استان در مورد روند ساختمان سازی در شهرستان زلزله خیز دورود داشت که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی به برخی از این موارد پرداخت.

آنچه در این میان قابل توجه است این است که بعد از این زلزله با توجه به عدم تضمین تسهیلات تصویب شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنان زلزله زدگان دورودی در زیر سقف های ترک خورده ناشی از زلزله به سر می برند.

هر چند که به همت استانداری لرستان و معاونت عمرانی استانداری تلاشهایی برای اختصاص تسهیلات از منابع بانکی استانی به زلزله زدگان صورت گرفته است ولی به نظر می رسد این ارقام جوابگوی مقاوم سازی در شهرستان زلزله خیز دورود نیست.

با این اوصاف به نظر می رسد شهرستان دورود با وضعیت کنونی خانه های آسیب دیده خطری بالقوه باشد که در صورت تکرار زلزله ای دیگر در این شهرستان زلزله خیز تبعات ناشی از آن منجر به حوادثی جبران ناپذیر شود.