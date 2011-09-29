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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

آیت الله باریک بین:

نماز جمعه سنگر آگاه سازی مردم است

نماز جمعه سنگر آگاه سازی مردم است

قزوین - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین گفت: نماز عبادی سیاسی جمعه سنگر اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به جامعه و محل تقویت باورهای دینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین عصر چهارشنبه به مناسبت اولین سالگرد برگزاری نماز جمعه در شهر محمود آباد نمونه در نشست با امام جمعه و اعضای ستاد نماز جمعه این شهر گفت: با توجه جدی به جایگاه نماز جمعه می توان پایه های دینی در جامعه را تقویت کرد.

وی افزود: ائمه جمعه باید از مسائل روز جهان آگاه شده و آن را به اطلاع مردم برسانند ودر شرایطی که هجمه ها علیه نظام بیشتر شده است با تحلیل مسائل نسبت به روشنگری آحاد جامعه اقدام کنند.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: دشمنان با همه ترفندهای خود تاکنون نتوانسته اند به این نظام اسلامی ضربه بزنند و نقشه های آنها یکی پس از دیگری خنثی شده است.

امام جمعه قزوین با اشاره به بیداری اسلامی مردم منطقه هم یادآورشد: خیزش اسلامی مردم مسلمان در برابر حکومت های ظالم و دست نشانده و حامیان مستکبرش صفحه جدیدی را در جهان امروز باز کرده و پیام الهام بخش انقلاب را بخوبی به اقصی نقاط گیتی صادر کرده است.

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: مسئولان شهر محمود آباد با محوریت امام جمعه باید بتوانند مسائل مردم را مطرح و برای رفع آن تلاش کنند.

وی خواستار توجه بیشتر به پرداخت خمس و زکات در جامعه شد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام تقی روحانی امام جمعه شهر محمود آباد نمونه با ارائه گزارشی از برپایی نماز جمعه در یک سال گذشته گفت: با حضور گروههای مختلف مردم بویژه جوانان در نمازهای جمعه حرکت ارزشمندی در تثبیت باورهای دینی و فرهنگ سازی دینی صورت گرفته است.

کد مطلب 1419638

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