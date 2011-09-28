جذب دانشجو در 9 رشته جدید کارشناسی ارشد در علوم پزشکی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد بخت شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال حدود 600 دانشجو ورودی جدید، در 13 گروه آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران ثبت نام کردند.

وی اظهار داشت: از بین ثبت نام شدگان نیمسال اول، 194 نفر مرد و 295 نفر زن بوده و در نیمسال دوم، 68 مرد و 118 نفر زن هستند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرد: حدود 60 درصد از پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را بانوان تشکیل می‌دهند.

آزادبخت، از احتمال افزایش جذب دانشجواواخر آبان ماه در دانشگاه رامسر خبر داد و ادامه داد: 35 دانشجوی پزشکی و 35 دانشجوی داروسازی در این دانشگاه جذب می‌شوند.

وی، تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران را سه هزار و624 نفر عنوان کرد و بیان داشت: با احتساب تعداد فارغ التحصیلان 500 نفری، تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به چهارهزار نفر می‌رسد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به قانون جدید وزارت علوم برای ترغیب دانشجویان برای تحصیل در مقاطع بالاتر یادآور شد: طبق قانون جدید دانشگاه باید زمینه تحصیل 20 درصد از فارغ التحصیلان برای دوره تکمیلی را فراهم کند و علوم پزشکی مازندران طبق قانون جدید باید 400 دانشجوی دوره تکمیلی داشته باشد.

وی افزود: در صورت افزایش تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به چهار هزار نفر، تعداد دانشجویان دوره تکمیلی علوم پزشکی مازندران باید به 800 نفر برسد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندان با اعلام اینکه در راستای ایجاد دوره تکمیلی در دانشگاه نیاز به جذب هیئت علمی در دانشگاه داریم، اذاعان داشت: به لحاظ افزایش امکانات مشکلی نداریم ودر حال برنامه ریزی برای افزایش تعداد هیئت عملی دانشگاه هستیم.

وی با اعلام اینکه تعداد هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوبرابر شد، به فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اشاره کرد و افزود: در فراخوان که به وزارت علوم ارائه شد جذب 120 نفر از اعضای هیئت علمی در برنامه کاری دانشگاه قرار دارد.

این مسئول علوم پزشکی مازندران، از برنامه ریزی برای جذب دانشجو در 9 رشته جدید در دانشگاه علوم پزشکی مازندران خبر داد و افزود: شرایط جذب دانشجو در 9 رشته کارشناسی ارشد در علوم پزشکی مازندران وجود دارد که مقدمات اصلی آن به وزارت بهداشت ارسال شده و باید توسط وزارت بهداشت به ما ابلاغ شود.

وی یادآور شد: جذب دانشجو در کارشناسی ارشد در رشته های کنترل کیفی داروهای گیاهی، تکنولوژی داروهای پرتوزا، پمپ قلب، مراقبتهای اورژانس، رشته درد، زایمان ایمن و مشاوره در مامایی در برنامه کاری دانشگاه قرار دارد.