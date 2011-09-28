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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۰۴

مومنی:

گلستان باید گهواره تمدن در سطح بین المللی معرفی شود

گلستان باید گهواره تمدن در سطح بین المللی معرفی شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری میراث فرهنگی گلستان گفت: با برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران فرصت مناسبی پیش آمده تا استان را به عنوان یکی از گهواره‌های تمدن در سطح بین‌الملل معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر،علی مومنی عصر چهارشنبه در حاشیه برنامه های هفته ملی گردشگری افزود: صنعت گردشگری در ایران و استان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی (unwto)، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه‌ پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است و یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: کشور پهناور ایران با ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی خاص و همچنین آثار تاریخی و هنری برای علاقه‌مندان به گردشگری مقصد بسیار مستعدی است و همچنین در سطح بی‌‌المللی هم به دلایل ویژگی‌های جغرافیائی و قرار گرفتن در راه شرق آسیا و اروپا (جاده ابریشم) مورد توجه است.

مومنی عنوان کرد: کشور ایران در گروه کشورهای برتر جهان از نظر قابلیت‌های طبیعی و تاریخی است و استان گلستان نیز با تنوع زیستی و وجود چهار فصل کامل و جاذبه‌های طبیعی بی‌همتا در کنار فرهنگ اصیل ایرانی و وجود اقوام مختلف بیانگر قابلیت بالای توسعه گردشگری در ایران و جهان است.

وی اذعان داشت: این ویژگی‌ها فرصت بی‌نظیری را در اختیار ایران و استان گلستان قرار داده است.

کد مطلب 1419643

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