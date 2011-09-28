گلستان باید گهواره تمدن در سطح بین المللی معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی مومنی عصر چهارشنبه در حاشیه برنامه های هفته ملی گردشگری افزود: صنعت گردشگری در ایران و استان از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی (unwto)، ایران رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی و رتبه‌ پنجم جاذبه‌های طبیعی را در جهان دارا است و یکی از امن‌ترین کشورهای منطقه و جهان از لحاظ امنیت برای گردشگران خارجی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان افزود: کشور پهناور ایران با ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی خاص و همچنین آثار تاریخی و هنری برای علاقه‌مندان به گردشگری مقصد بسیار مستعدی است و همچنین در سطح بی‌‌المللی هم به دلایل ویژگی‌های جغرافیائی و قرار گرفتن در راه شرق آسیا و اروپا (جاده ابریشم) مورد توجه است.

مومنی عنوان کرد: کشور ایران در گروه کشورهای برتر جهان از نظر قابلیت‌های طبیعی و تاریخی است و استان گلستان نیز با تنوع زیستی و وجود چهار فصل کامل و جاذبه‌های طبیعی بی‌همتا در کنار فرهنگ اصیل ایرانی و وجود اقوام مختلف بیانگر قابلیت بالای توسعه گردشگری در ایران و جهان است.

وی اذعان داشت: این ویژگی‌ها فرصت بی‌نظیری را در اختیار ایران و استان گلستان قرار داده است.