ارتش روسیه خرید کلاشینکف را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس آنسایگر، برای نخستین بار طی دهه های گذشته خرید ارتش روسیه از شرکت "ایشماش" تولید کننده سلاح AK 74 موسوم به کلاشینکف، متوقف شد.

ژنرال "نیکلای ماکاروف" رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه در گفتگو با روزنامه "ایزوستیا" گفت وزارت دفاع این کشور امسال هیچ سفارشی برای خرید کلاشینکف ارائه نکرده است.

به گفته وی، این سلاح سبک دیگر نیازهای روز ارتش روسیه را تامین نمی کند و در صورت نیاز، ارتش از سال 2014 به بعد سفارش خرید مدل جدیدتر کلاشینکف را به شرکت سازنده ارائه می کند.

در همین حال مقامات ایشماش اعلام کرده اند این شرکت به دلیل کاهش تقاضا برای خرید کلاشینکف، میزان تولید خود را تغییر داده است. محصولی که در حال حاضر در این شرکت تولید می شود مدل توسعه یافته سلاح AK 47 است که به نام طراحش "میخائیل کلاشنیکف" نامگذاری شده است.

این سلاح از سال 1951 به عنوان سلاح سازمانی ارتش روسیه به کار گرفته شده هم اکنون در تمام جهان شناخته شده و تا کنون بیش از 100 میلیون قبضه از آن به فروش رفته است.

گفتنی است دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در سال 2009 شخصا نودمین سالروز کلاشنیکف را که قهرمان ملی این کشور به شمار می رود، به وی تبریک گفت.