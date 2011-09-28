به رم رفتیم و پاپ را ندیدیم/ تیم من در زمین مسابقه برنده شد

به گزارش خبرگزاری اعزامی مهر به دوحه قطر، لوکا بوناچیچ پس از برتری 2 بر یک تیمش برابر السد قطر، ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: به بازیکنان تیم سپاهان این پیروزی را تبریک می‌گویم. تیم ما در زمین مسابقه برنده شد اما قانون، قانون است و ما به قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا احترام می‌گذاریم. ما به قانون AFC باختیم.

وی با یادآوری اینکه تیمش در هر دو بازی رفت و برگشت السد را شکست داده اما با این حال از دور رقابت‌ها حذف شده است، افزود: ما به مانند شخصی هستیم که به رم رفته و پاپ را ندیده است! سپاهان در مجموع 3 بر یک پیروز شد اما ناچاریم از دور مسابقات کنار برویم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان با تاکید بر اینکه برتری برابر السد می‌توانست موجب افزایش روحیه بازیکنان سپاهان برای ادامه مسابقات داخلی و آسیایی شود، تصریح کرد: این پیروزی را به تیم السد تبریک می‌گویم و برای این تیم در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آرزوی موفقیت می‌کنم.

بوناچیچ در خصوص دلایل افت تیمش در نیمه دوم اظهار داشت: این اتفاق طبیعی بود زیرا السد تیم خوب و باکیفیتی است و توانست در نیمه دوم بازیابی کرده و بهتر بازی کند.

وی تاکید کرد: در نیمه دوم سیستم خود را تهاجمی تر کرده و دنبال به ثمر رساندن گل سوم بودیم اما واقعیت این است برخی از بازیکنان خوب جواب ندادند و نتوانستیم به آنچه می‌خواستیم دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان در پایان گفت: تیم من تا دقیقه 70 خوب بازی کرد اما از این دقیقه به بعد متاثر از شرایط آب و هوایی بازیکنان نتوانستند خوب بازی کنند و به آنچه می‌خواستیم برسیم.

تیم فوتبال سپاهان اصفهان به رغم پیروزی 3 بر یک در مجموع دو بازی رفت و برگشت برابر السد قطر، به دلیل استفاده از یک بازیکن غیر مجاز به نام رحمان احمدی، با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازی رفت را 3 بر صفر بازنده شد تا در نهایت در مجموع با نتیجه 4 بر 2 برابر السد قطر شکست خورده و از دور مسابقات کنار برود.