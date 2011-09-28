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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۱:۵۷

سونگ هو:

داور هرچه بگوید باید از آن پیروی کرد/ از ذوب آهن شناخت پیدا کرده بودیم

داور هرچه بگوید باید از آن پیروی کرد/ از ذوب آهن شناخت پیدا کرده بودیم

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال سوون سامسونگ کره جنوبی در مورد قضاوت سئوال برانگیز داور عربستانی در دیدار امشب ذوب‌آهن و سوون سامسونگ گفت: به نظر من داور مسابقه به سود تیم خاصی سوت نزد و باید بگویم داور هرچه بگوید باید از آن پیروی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یونگ سونگ هو چهارشنبه شب پس از صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی مقابل ذوب آهن بیان داشت: تیم سوون با انگیزه بسیاری به میدان آمد و برای پیروزی به میدان آمده بود؛ کار آسانی در پیش نداشتیم و به سختی پیروز شدیم.

وی با بیان اینکه در بازی رفت شانس‌های زیادی برای گلزنی داشتیم، تصریح کرد: به نظر من در دیدار رفت تیم ما باید به پیروزی می‌رسید اما به دلیل بدشانسی نتوانستیم برنده شویم؛ پیش از بازی امشب ما شناختی از ذوب‌آهن نداشتیم و به همین دلیل به سختی مقابل این تیم پیروز شدیم.

سرمربی تیم سوون سامسونگ کره جنوبی به پیروزی امشب تیمش اشاره کرد و ادامه داد: در بازی امشب با اطلاعات کاملی از ذوب‌آهن به میدان آمدیم و امشب می‌دانستم چطور باید عمل کنیم.

وی گفت: قبول دارم که تیم ما در نیمه نخست خوب بازی نکرد اما دلیل آن زمین چمن فولادشهر بود و در کل تیم ما در بازی برگشت خیلی بهتر از بازی رفت بود.

سونگ‌هو در پاسخ به سئوالی پیرامون داوری مسابقه و قضاوت سئوال برانگیز داور عربستانی گفت: به هر حال مربیان نظرات متفاوتی در مورد داور دارند اما در کل باید بگویم هر تصمیمی که از سوی داور گرفته می‌شود مورد احترام است و ما باید از آن پیروی کنیم.

کد مطلب 1419654

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