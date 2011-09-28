داور هرچه بگوید باید از آن پیروی کرد/ از ذوب آهن شناخت پیدا کرده بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، یونگ سونگ هو چهارشنبه شب پس از صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا با پیروزی مقابل ذوب آهن بیان داشت : تیم سوون با انگیزه بسیاری به میدان آمد و برای پیروزی به میدان آمده بود؛ کار آسانی در پیش نداشتیم و به سختی پیروز شدیم.

وی با بیان اینکه در بازی رفت شانس‌های زیادی برای گلزنی داشتیم، تصریح کرد: به نظر من در دیدار رفت تیم ما باید به پیروزی می‌رسید اما به دلیل بدشانسی نتوانستیم برنده شویم؛ پیش از بازی امشب ما شناختی از ذوب‌آهن نداشتیم و به همین دلیل به سختی مقابل این تیم پیروز شدیم.

سرمربی تیم سوون سامسونگ کره جنوبی به پیروزی امشب تیمش اشاره کرد و ادامه داد : در بازی امشب با اطلاعات کاملی از ذوب‌آهن به میدان آمدیم و امشب می‌دانستم چطور باید عمل کنیم .

وی گفت: قبول دارم که تیم ما در نیمه نخست خوب بازی نکرد اما دلیل آن زمین چمن فولادشهر بود و در کل تیم ما در بازی برگشت خیلی بهتر از بازی رفت بود.