انتقاد پارک کی وون از بازی با ایران/ به دنبال لذت نه پیروزی!

به گزارش خبرنگار مهر، پارک کی وون در نشست خبری دیدارامشب تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: جو سالن عالی و فوق العاده بود و ما هم آنطور که می بایست بازی خود را انجام دادیم اما این بازی والیبال نبود.

وی در واکنش به پرسش مکرر خبرنگاران که می خواستند دلایل این صحبت او را بدانند گفت: اگر بازی را دیده باشید متوجه می شوید که منظورم چیست.

سرمربی تیم ملی والیبال کره جنوبی ادامه داد: من منکر نمی شوم که والیبال ایران خیلی قوی است اما بازی امشب، بازی نبود البته من سرمربی هستم و فقط در مورد تیمم صحبت می کنم و به مسائل دیگر مثل داوری اشاره ای نخواهم کرد.

وی صحبت یکی از خبرنگاران مبنی بر وجود جو دوگانه از سوی بازیکنان ایران نسبت به خود را تکذیب کرد و گفت: اصلا فکر نمی کنم بازیکنان ایران حس دوگانگی نسبت به من داشته باشند.

در این هنگام خولیو ولاسکو سرمربی تیم ملی والیبال ایران با عذرخواهی از قطع کردن صحبت های پارک کی وون گفت: من می دانم که بازیکنان قدیمی والیبال ایران چه تصور و فکری در مورد این مربی کره ای دارند. آنها هیچ مشکلی با پارک ندارند.

پارک کی وون در پاسخ به خبرنگاری که علت خطای این تیم را در نواختن سرویس جویا شده بود گفت: این یک مسئله تکنیکی است و به اینکه حریفمان چه تیمی است ربطی ندارد. واقعیت اینکه امروز می دانستیم که نمی توانیم ایران را شکست دهیم و پیروز شویم به همین دلیل به بازیکنانم گفته بودم که بازی کنید و سعی کنید از آن لذت ببریم.