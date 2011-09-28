مطرح کردن لیست مفاسد اقتصادی توسط دولت کاری تبلیغاتی بود

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه شورای اداری استان زنجان با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر که اصل قانون اساسی ما است به درستی اجرا نمی شود، گفت: ما دورانی داشتیم که در همین جمهور اسلامی وزیر ارشاد ما می گفت ارشاد کردن و ترویج فرهنگ ایثار به ما ربطی ندارد. متاسفانه گاهی مسئولین خطشان عوض می شود و همه مسئولان وظیفه دارند جلوی کجی ها را بگیرند زیرا اگر مسئولین دچار خطای بزرگ شوند رضایتمندی مردم کم شده و مشروعیت نظام زیر سئوال می رود.

رئیس دستگاه قضا افزود: انتظارات مردم از مسئولان زیاد است و مسئولین وقتی سرکار می روند نباید وظایف خود را فراموش کنند. به عنوان مثال انتظارات مردم در حالی از قوه قضائیه زیاد است که تا حدی ما مشکل داریم و امیدواریم با برنامه های صحیح این مشکلات برطرف شود. ما توانسته ایم در برخورد با قضات متخلف موفق باشیم ولی برای حفظ شئونات دستگاه قضایی این اقدامات منتشر نمی شود. مردم انتظار امنیت و جامعه ای بدون جرم دارند. دستگاه قضا در حد میسور با این مفاسد برخورد می کند.

وی گفت: ما لیست بلند پایه ای از محدودیت های مالی و مجازات ها داریم ولی بنای کار ما تبلیغاتی نیست.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به لیست 300 نفره مفاسد اقتصادی رئیس جمهور گفت: بسیاری از این اسامی قبلا محکوم شده ، برخی پرونده جاری داشته، برخی مختومه و بسیاری از آنها بی سند بود . به عنوان مثال اعلام شده بود که فلان زمین که جزو منابع طبیعی است زمین خواری شده است ولی وقتی مراجعه کردیم دیدیم موردی نیست.

وی گفت: در پرونده فساد مالی اخیر در پانزدهم مردادماه مطلع شدیم و از آن وقت در استان خوزستان پرونده پیگیری شد. این پرونده بسیار پیچیده است و شخصی با استفاده از رانت های دولتی 39 شرکت ایجاد کرده و از هر شرکت ، ال سی هایی را گشوده و فساد اقتصادی کلان رخ داده است. همچنین در این پرونده برخی از مسئولان سخنانی بیان کردند که نباید این اخبار از زبان آنها بیان شود زیرا تنها منبع اطلاع رسانی در این پرونده قوه قضائیه است.

بدیهی است که این فساد خود به خود پدید نمی آید و نیاز به کمک افراد دیگری دارد. یک آقای روحانی چند سال قبل به من مراجعه کرد و از من درخواست کرد برای گرفتن وام 400 هزار تومانی ضامن او شوم با اینکه این شخص عضو یک موسسه معروفی بود برای دادن وام پدرش را درآوردند اما یک روز میلیاردها تومان وام در اختیار یک نفر با عناوین مختلف پرداخت می شود و این طبیعی نیست. من هشدار می دهم که کسی برای ما خط قرمز قرار ندهد چون در اسلام و قانون خط قرمز نداریم. می دانم که تخریب ها از همین الان شروع می شود ولی باید بدانید که مردم ممکن است با کاستی ها بسازند ولی با ظلم و مفسده نمی سازند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه سرپوش نهادن بر مفاسد، قدرت نیست گفت: نظام آنقدر قدرت دارد که با این مفاسد برخورد کندو نباید روزنامه ها شروع به باج گیری کنند.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مسئولان دولتی گفت: قانون وظایفی را بر دوش دولت گذاشته است که یکی از آنها رسیدگی به وضع صنایع و اشتغال مردم است. پس از هدفمند کردن یارانه ها و گران شدن حامل های انرژی بار سنگینی بر دوش کارخانه ها گذاشته شد ولی این مشکل دیده نشد و برخی از کارخانه ها در شرف تعطیلی هستند و اشتغال دارد از بین می رود . امیدواریم دولت محترم با تلاش معقول مشکلات را برطرف کند. همچنین از مجلس می خواهیم قوانین شفاف را وضع کرده و راه زندگی مردم تسهیل شود. همکاری و همدلی اجزای مختلف نظام مهم است و نباید اختلاف نظرها را گسترش دهیم.