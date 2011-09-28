نادی: می خواستیم زود برنده شویم/ کره ای ها با جنگ روانی بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا نادی در نشست خبری دیدار امشب تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی با اشاره به شکست تیمش در گیم اول گفت: آنالیز خوبی برای این بازی انجام شده بود اما ما گیم اول را باختیم چون تا حدی عصبی و با استرس بازی را شروع کردیم دلیلش هم این بود که می خواستیم زود به پیروزی برسیم.

وی به اختلاف 11 امتیازی دیدار ایران و کره در یکی از گیم ها اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان دهنده آنالیز خوبی بود که روی این بازی انجام شده بود. البته با همه اینها کره تیم خوبی است و برای این تیم احترام زیادی قائل هستم.

کاپیتان تیم ملی والیبال خاطرنشان کرد: کره ای ها بازی امشب را با جنگ روانی آغاز کردند اما آنها ناموفق بودند و فقط در یک گیم پیروز شدند. البته شاید ایران به این بازی سنگین و حتی شکست در یک گیم نیاز داشت. به هر حال با این بازی سنگین برای دیدار فینال آماده تر شدیم.

علیرضا نادی در مورد دیدار با چین برای قهرمانی در آسیا گفت: تیم ایران دو ماه پیش مقابل چین در انتخابی لیگ جهانی شکست خورد. آن موقع فدراسیون جهانی والیبال در مورد اتخاذ تصمیم برای انجام تک بازی میان ایران و چین در حق ما ظلم کرد حالا فرصت خوبی است تا از چین انتقام بگیریم خصوصا اینکه یک سر و گردن بالاتر از این تیم هستیم.