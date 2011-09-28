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۶ مهر ۱۳۹۰، ۲۲:۲۳

والیبال قهرمانی آسیا- تهران

کاپیتان کره جنوبی: به دلیل خستگی باختیم

کاپیتان کره جنوبی: به دلیل خستگی باختیم

کاپیتان تیم ملی والیبال کره جنوبی خستگی تیمش را یکی از دلایل شکست برابر ایران و ناکامی از صعود به دیدار نهایی رقابت های قهرمانی آسیا عنون کرد.

به گزارش خبرنگار مهر "یان مین گوآن" در نشست خبری دیدار امشب تیم های ملی والیبال ایران و کره جنوبی اظهار داشت: ما روز گذشته در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات  5 گیم بازی کردیم. خستگی بازی دیروز توان تیم ما را در دیدار امشب تحت تاثیر قرار داد.

وی افزود: خیلی سعی کردیم بازی خوبی داشته باشیم اما باختیم چون خستگی بازی دیروز تاثیرات خود را روی تیم گذاشته بود.

کاپیتان تیم ملی والیبال کره در پایان تاکید کرد: برای دیدار فردا در مرحله رده بندی آماده می شویم. استرالیا حریفمان در این مرحله است و باید برای شکست این تیم خود را آماده کنیم.

کد مطلب 1419666

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