برقراری امنیت اهتمام مردم را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رازینی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم منطقه کوی فرهنگ در محل مسجد قائم آل محمد، زنجان را نگین کشور یاد کرد و افزود: زنجان از استانهای بی مسئله دار و خوب است و امنیت کامل حاکم است و از استانهایی است که در جبهه و جنگ پیشتاز بوده است.

وی اظهار داشت: یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی این است که مسئولین جمهوری موظفند با مردم تعامل داشته و فاصله ای با مردم نداشته باشند و در اختیار مردم باشند و عدالت را در جامعه بر قرارکنند.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیامبر اکرم (ص) در زمان صدر اسلام مردم را در مسجد جمع آوری می کرد و مسجد محور همه کارهای اجتماعی و حکومتی پیامبر بود و مسائل و مشکلات و حضور در جنگها در مسجد مطرح بود، افزود: در حال حاضر هم از تاکیدات رهبری و رئیس جمهور است که مسئولین باید در کنار مردم باشند و با مردم ارتباط داشته باشند و مشکلات مردم را حل و فصل کنند.

رازینی هدف از سفر دستگاه قضایی به استانها را بررسی مشکلات مردم در دادگستری ها و نظارت بر عملکرد دستگاه قضایی و شناسایی نقص ها یاد کرد و گفت: اینکه عملکرد و کار دستگاه قضایی خوب و موفقیت آمیز بوده است یا نه و دادگاهها خوب کار می کنند یا نه، در سفرها بررسی می شود.

وی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم را در مقابل اراذل و اوباش را وظیفه مهم مردم دانست و افزود: شعله مسئولین با همت مردم تقویت می شود لذا باید مردم در صحنه و میدان حضور داشته باشند و آفت شرارت را با جدیت و همت سمپاشی کنند و تنها نیروی انتظامی مسئول برخورد با اراذل و اوباش نیست بلکه مردم باید نیروی انتظامی را یاری کنند.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه تاکید کرد: کوتاهی در هر موضوع و پرونده ای که از سوی دستگاه قضایی شده است برخورد جدی می شود و اگر کوتاهی شده رسیدگی می شود و با دلیل و مدرک حک اجرا و صادر می شود

رازینی در ادامه گفت: با هوشیاری باید دستگاه قضایی پرونده ها را بررسی کند و در صورت هرگونه کوتاهی برخورد جدی صورت می گیرد.

وی در ادامه امنیت در جامعه را حق مسلم مردم یاد کرد و گفت: مردم باید بسیج شوند همانطور که در جنگ بسیج شدند و انقلاب پیروز شد در حال حاضر هم باید به صورت همگانی به دستگاه قضایی کمک کنند و امنیت را بر قرار کنند.

معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه یادآور شد: در کشور حکم با قطعیت صادر و اجرا می شود و حاکم شرع شرایط را به خوبی احراز می کند و با توجه به شرایط جهانی و سیاست گذاری که در کشور وجود دارد و با توجه به تبلیغاتی که علیه نظام جمهوری اسلامی صورت می گیرد باید احکام را طوری اجرا کنیم که تبلیغ شود و از ایران به عنوان کشور خشونت طلب و وحشی یاد نکنند.

رازینی افزود: برای اجرای قوانین ملاحظاتی وجود دارد که بعضی از حکم ها ها به صورت علنی و بعضی ها به صورت غیر علنی اجرا می شود.

وی فساد اداری و اقتصادی را دو چهره تلخ در کشور اعلام کرد و افزود:با افرادی که در فساد مادی دخالت دارند قانون برخورد می کند و دستگاه قضایی به طور جدی و با قاطعیت برخورد می کند .