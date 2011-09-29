منکر وجود فساد اقتصادی و اداری در کشور نیستیم

حجت الاسلام علی رازینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار دستگاه قضایی با مردم است و دستگاه قضایی با مردم تعامل دارد لذا اصل و لازمه کار و فعالیت قوه قضاییه تعامل با مردم است و دستگاه قضایی با تعامل و همراهی مردم استمرار دارد.

وی ادامه داد: مسئولین قوه قضایی و اجرایی موظند از کلیه جریانات امور باخبر باشند و با سرکشی، روند جریان در استانها را از نزدیک بررسی کنند که اگر عملکردشان درست بود تشویق و اگر نادرست و غلط باشد باید اصلاح شود و در سازمانهای قضایی بحث نیروی انسانی و امکانات هم بررسی می شود.

معاون حقوقی و توسعه قضایی گفت: رفع اختلافات مردم براساس خط کش قانون است و قانونمند کردن فعالیت ها در چارچوب نظام اسلامی از اهداف دستگاه قضایی است و در مسائل حقوقی الزام به تنظیم سند است.

حجت الاسلام رازینی با اشاره به اینکه کار دستگاه قضایی لازمه‌اش تعامل با مردم است افزود: مسئولان عالی‌رتبه نظام موظف هستند از جریانات کلی امور باخبر بوده و نقاط ضعف و قوت دستگاه‌ها را از نزدیک مشاهده کنند.



وی ادامه داد: کار دستگاه قضایی یکپارچه است و هدف قوه قضاییه حرکت دادن در جهت قانونمداری و ترویج فرهنگ قانون گرایی در بین مسئولین و مردم و نهادها است لذا کار اصلی دستگاه قضایی قانونمند کردن نظام است.