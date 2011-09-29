درگیری طایفه ای در خاش پنج کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جنایت که در جاده خاش به زاهدان به وقوع پیوست، سه زن به همراه یک پسر بچه و یک مرد قربانی کینه های شخصی و اختلافات طایفه ای شدند و جان خود را از دست دادند.

این افراد با یک دستگاه خودرو زانتیا در حال عزیمت به زاهدان بودند که سرنشینان یک دستگاه خودرو 405 پس از واژگون کردن خودرو آنان با شلیک گلوله به زندگیشان پایان دادند و متواری شدند.

ماموران انتظامی پایگاه دهپابید شهرستان خاش به دنبال اطلاع از این جنایت هولناک بلافاصله در محل حاضر شده و مدارک و شواهد موجود در صحنه جنایت را جمع آوری و تحقیقات اولیه را آغاز کردند.

در ادامه بررسی ها و تحقیقات پلیس شهرستان خاش و بنابر اظهارات خانواده مقتولان مشخص شد قاتل یا قاتلان از بستگان و آشنایان خانوادگی مقتولان بوده و به علت اختلافات قبلی دست به این جنایت زده اند.

تحقیقات پلیس به منظور شناسایی و دستگیری قاتلان فراری ادامه دارد و دو نفر مظنون نیز در شهرستان زاهدان دستگیر شدند.