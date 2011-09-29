شعر موثرترین وسیله برای انتقال ارزش های دفاع مقدس به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد در پنجمین همایش سراسری شعر بسیج در تالار فردوسی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: امروز به برکت رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران به کشوری مقتدر تبدیل شده است و رئیس جمهور ایران در سازمان ملل سوالاتی را مطرح می کند که استکبار را به حیرت وامی دارد و در پاسخ به این سوالات ناتوان می سازد.

وی گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران و الگو شدن آن برای بسیاری از کشورها حتی اروپا نتیجه ایثار رزمندگان و کسانی است که با دست خالی از خاک میهن دفاع کردند.

وی افزود: تنها سرمایه ایران در زمان جنگ تعدادی جوان انقلابی و با انگیزه بود که می خواستند از میهن و انقلابشان دفاع کنند و بدون هیچ سلاح و تجهیزات مدرنی عازم مرزها شدند و توانستند دشمن را زمین گیر کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: بعد از عملیات فتح المبین تعدادی تانک و تجهیزات نظامی را از دشمن گرفتیم و با همین تجهیزات هسته اولیه سپاه شکل گرفت و در نهایت با کمک مردم و جوانان بسیجی در قالب گردان های سپاه دشمن را از خاک کشور بیرون کردیم.

وی گفت: دشمن نمی توانست بپذیرد که یک حکومت تازه تاسیس بدون هیچ ارتش منسجمی بتواند در مقابل تجهیزات نظامی ارتش عراق دوام آورد ولی خوشبختانه در این جنگ نه تنها یک وجب از خاک کشور را به دشمن ندادیم بلکه مناطقی که عراق در زمان شاه از ایران گرفته بود را نیز پس گرفتیم.

وی افزود: بنا به فرموده رهبر کبیر انقلاب جنگ برای ایران نعمت بود و امروز ماحصل آن خودباوری جوانان و پیشرفت ایران اسلامی در همه عرصه های علمی و نظامی و... است و ایثارگری و روحیه بسیجی جوانان ملت ایران را به کشوری مقتدر و سربلند در دنیا تبدیل کرده است.

آزاد اظهار داشت: هنرمندان، معلمان و استادان دانشگاه ها وظیفه دارند این فرهنگ را به نسل جدید انتقال دهند و آنان را برای دفاع از ایران اسلامی در جنگ نرمی که دشمن علیه این کشور راه انداخته است آماده کنند.

همایش سراسری شعر بسیج با حضور 200 نفر از شعرای سراسر کشور به مناسبت هفته دفاع مقدس از روز سه شنبه در زاهدان آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.