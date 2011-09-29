گسترش فعالیتهای نظام سلامت در قالب تشکلهای تعاونی ضروریست

ناصر شیخی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انعقاد تفاهم نامه گسترش فعالیت های نظام سلامت در قالب تشکل های تعاونی در چارچوب قوانین و مقررات موجود در راستای سیاستهای کلی نظام و اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی شکل گرفته و اجرایی شدن آن لازم و ضروریست.

وی ادامه داد: این تفاهمنامه با هدف گسترش همکاری، تقویت مشارکت و استفاده بهینه از ظرفیت ها و تواناییهای آموزشی و پژوهشی طرفین در راستای ارتقاء سطح سلامت، گسترش فرهنگ کار آفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و مولد در حوزه سلامت کشور منعقد شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در ادامه تشکیل شرکت تعاونی را فرصت مناسبی در جهت ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: بر این اساس تفاهم نامه، کلیه‌ اندیشمندان و متخصصان رشته‌های بهداشت و درمان و حوزه سلامت در قالب تعاونی در کنار یکدیگر قرار گرفته و با هم‌افزایی و تجمیع ظرفیت‌های یکدیگر، ابعاد اجتماعی حضور مردم در بستر تشکیل شرکت های تعاونی را محقق خواهند کرد.