شب خاطره شهدای تامین اجتماعی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در مراسمی با حضور خانواده شهدای تامین اجتماعی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج، خانواده شهدای صندوق تامین اجتماعی، مسئولان و کارکنان این اداره مراسم شب خاطره در سالن اجتماعات شهرداری منطقه دو قزوین برگزار شد.

در این مراسم علیرضا محسنی مدیرکل تامین اجتماعی استان گفت: بزرگترین افتخار ما این است که بیشترین آمار ایثارگران در سازمان تامین اجتماعی استان قزوین وجود دارد و خوشحالیم که خدمت گذار این عزیزان هستیم.

وی افزود: ایثارگران و جانبازان با از خود گذشتگی موجب فخر امروز ما شدند لذا وظیفه داریم با همه وجود به آنها خدمت کنیم.

محسنی، شهدا را ارزشمندترین سرمایه نظام دانست و یادآورشد: باید قدردان نعمت های الهی باشیم و با صیانت از آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری از راه شهدا حفاظت کنیم.

در این مراسم خانواده شهدای تامین اجتماعی با بیان خاطراتی از شهدای والا مقام و نیز قرائت گوشه هایی از وصیت نامه شهدا فضایی معنوی در سالن ایجاد کردند.

اجرای تواشیح و صحنه آرایی زیبایی از جبهه و جنگ از دیگر برنامه های این مراسم بود.

همچنین تمبر یادبود شهدای صندوق تامین اجتماعی استان رونمایی و به خانواده شهدا تقدیم شد.