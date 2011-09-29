اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج در جامعه ضروریست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا شامگاه چهارشنبه با تاکید براین مهم در اولین همایش عفاف و حجاب در خانواده که به همت بسیج جامعه زنان سپاه روح الله در اراک برگزار شد گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که با هدف ساماندهی به امور جوانان سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید متاسفانه در پیچ و خم بروکراسی اداری همچنان در نگارش لایحه است.

وی ادامه داد: عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان در کشور گویای آن است که مسئله ازدواج جوانان هنوز به یک دغدغه برای مسئولین تبدیل نشده است.

عضو پژوهشگاه علمی فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نقش محوری خانواده در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: باید با ایجاد شرایط ازدواج آسان برای جوانان از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه کاست.

هدایت نیا افزود: تشکیل خانواده براساس معیارهای صحیح، تحکیم خانواده از طریق تنظیم روابط خانوادگی و تطهیر جامعه از محرک های جنسی و عاطفی 3 راهبرد اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است.