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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

حجت الاسلام هدایت نیا:

اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج در جامعه ضروریست

اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج در جامعه ضروریست

اراک - خبرگزاری مهر: عضو پژوهشگاه علمی فرهنگ و اندیشه اسلامی بر ضرورت اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج در کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرج الله هدایت نیا شامگاه چهارشنبه با تاکید براین مهم در اولین همایش عفاف و حجاب در خانواده که به همت بسیج جامعه زنان سپاه روح الله در اراک برگزار شد گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان که با هدف ساماندهی به امور جوانان سالهای گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید متاسفانه در پیچ و خم بروکراسی اداری همچنان در نگارش لایحه است.

وی ادامه داد: عدم اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان در کشور گویای آن است که مسئله ازدواج جوانان هنوز به یک دغدغه برای مسئولین تبدیل نشده است.

عضو پژوهشگاه علمی فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به نقش محوری خانواده در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه گفت: باید با ایجاد شرایط ازدواج آسان برای جوانان از بروز آسیب های اجتماعی در جامعه کاست.

هدایت نیا افزود: تشکیل خانواده براساس معیارهای صحیح، تحکیم خانواده از طریق تنظیم روابط خانوادگی و تطهیر جامعه از محرک های جنسی و عاطفی 3 راهبرد اساسی ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه است.

کد مطلب 1419691

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