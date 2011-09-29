بحران مس کرمان به زودی پایان می یابد/ فوتبال کرمان اوج می گیرد

سید رضا هاشمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان یکی از مهمترین سرمایه های فوتبال کشور است و موفقیتهای این تیم در سالهای اخیر نشان دهنده این مهم است.

وی گفت: مشکلات اخیر مس موقتی و نشانه وجود حواشی در مس کرمان است که خوشبختانه با حضور گنجعلیخانی که از سرمایه های فوتبال کشور است این حاشیه ها به حداقل رسیده است و به زودی این تیم روزهای خوب گذشته را شاهد خواهد بود.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی همه بازیکنان و مسئولان ورزش استان کرمان باید در راستای موفقیت این تیم تلاش کنند و هواداران نیز باید روزهای گذشته را فراموش کنند و در کنار تیم از اعتبار فوتبال کرمان دفاع کنند.

سرپرست مس کرمان اضافه کرد: مس پتانسیلها و سرمایه های فراوانی دارد و انتهای جدول شایسته این تیم نیست.