فرماندار ارزوئیه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور استاندار کرمان عصر چهارشنبه فرماندار شهرستان تازه تاسیس ارزوئیه با حکم وزیر کشور معرفی شد.

اسماعیل نجار در این مراسم با تجلیل از خدمات سرپرست سابق فرمانداری این شهرستان "حسین موسی علی" را به عنوان فرماندار این شهرستان معرفی کرد.

نجار با اشاره به لزوم خدمات رسانی به مردم گفت: مسئولان باید با استفاده از امکانات موجود تمام توان خود را در راستای خدمات رسانی و حل مشکلات مردم صرف کنند.

وی ادامه داد: شناسایی و حل مشکلات مردم به خصوص در مناطق محروم از مهمترین سیاستهای دولت است که باید انجام شود.

استاندار کرمان گفت: مسئولان باید با همدلی و اتحاد تنها در مسیر پیشرفت و توسعه و محرومیت زدایی در مناطق مختلف استان تلاش کنند.