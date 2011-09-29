4800 نفر در طرح سرشماری کرمان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نجار عصر چهارشنبه در مراسم معارفه فرماندار ارزوئیه اظهارداشت: برنامه ریزی های لازم در راستای اجرای طرح نفوس و مسکن انجام شده است و این طرح از دوم تا بیست و دوم آبان در کرمان با مشارکت چهار هزار و 800 نفر اجرا خواهد شد.

وی تصریح کرد: مهمترین عامل برای برنامه ریزی و پیشرفت کشور داشتن اطلاعات و آمار دقیق و صحیح است.

وی خواستار همکاری مسئولان و مردم در جمع آوری دقیق آمار شد.

استاندار کرمان از اجرای این طرح در 23 شهرستان استان کرمان و در 546 گروه سرشماره اشاره کرد و گفت: همه امکانات استان باید در راستای برگزاری این طرح بسیج شود.