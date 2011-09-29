طرح مدیریت منابع جنگلی در منطقه طارم قزوین درحال اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، علی چگینی صبح پنجنشبه در بازدید از منطقه حسین آباد طارم اظهارداشت: 28 هزار و 157 هکتار از مساحت استان را جنگل تشکیل می دهد که در شهرستانهای قزوین، آبیک و تاکستان پراکنده هستند و به علت برداشت بی رویه در سنوات گذشته تقریبا همگی از حالت دانه زاد به شاخه زاد تبدیل شده اند.

وی افزود: استان قزوین دارای 10 ذخیرگاه ژنتیکی گونه های جنگلی از قبیل ارس، بلوط، بنه ( پسته وحشی)، گز و گردو به مساحت 672 هکتار است که عملیات مراقبت و نگهداری از آنها هر ساله انجام می شود.

چگینی بیان کرد: طرح مدیریت منابع جنگلی در منطقه حسین آباد طارم سفلی با وسعتی برابر چهار هزارهکتار تهیه شده است که اجرای آن در سطح 40 هکتار از سال 87 با کاشت گونه ارس در جنگلهای منطقه آغاز شده است.

این مسئول یادآورشد: بررسی های کارشناسی نشان می دهد درصد زنده مانی گونه های کشت شده بالای 80 درصد است که این روند موفقیت بزرگی راستای احیاء جنگلها به شمار می رود.

وی یادآورشد: صعب العبور بودن برخی از این مناطق با داشتن شیبهای تند از عوامل محدود کننده در جنگلهای طبیعی است که برخی فعالیتها را محدود می کند.

چگینی هزینه های بالای آبیاری و مراقبت از جنگلها را از دیگر مشکلات این بخش اعلام کرد.

مراحل کاشت یک اصله نهال درخت ارس تا هفت هزار تومان و آبیاری و مراقبت آن 21 هزار تومان هزینه دارد.