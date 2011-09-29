کشته شدن سران گروهک پژاک/ تروریستها جایگاهی در بین کردستانیها ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج حسن زاده چهارشنبه شب در بخش گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: با توجه به عملیات موفقیت آمیز قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه گروهک تروریستی پژاک ضربات مهلکی بر این فرقه وارد شده و شماری از سران آن نیز کشته شده اند.

وی عنوان کرد: گروهک تروریستی پژاک از چند سال قبل تاکنون و با استقرار در مناطق مرزی مشترک ایران و عراق و در مسیر استانهای کردستان و آذربایجان غربی دست به اقدامات تروریستی، گروگان گیری و اخاذی از مردم منطقه می زدند و با ادعای دروغین دفاع از حقوق مردم کرد علیه خود مردم فعالیت می کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان بیان کرد: در پی اقدامات این گروهک تروریستی و تلاش برای بر هم زدن امنیت در استان کردستان و دیگر استانهای غرب کشور، قرارگاه حمزه سید الشهداء با انجام عملیاتی موفقیت آمیز ضربات سنگینی را بر این گروهک وارد کرد و نه تنها آنها را از مرزهای کشور بیرون راند بلکه بر اساس گزارش ها شماری از سران این فرقه نیز کشته شده اند.

حسن زاده با اشاره به اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از امنیت پایدار در این کشور یادآور شد: بدون شک نه تنها پژاک بلکه هیچ قدرتی توانایی مقابله با نظام اسلامی را ندارد و این اقتدار در جریان هشت سال دفاع مقدس و مقابله مردم ایران اسلامی با ارتش تا دندان مسلح عراق که مورد حمایت بسیاری از کشورهای جهان بود به عینه به نمایش گذاشته شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام نفرت و انزجار مردم استان کردستان و سایر نقاط کشور از حرکت های تروریستی به ویژه اقدامات گروهک پژاک افزود: مردم جمهوری اسلامی ایران همواره برای مقابله با حرکت های تروریستی در صحنه حاضر بوده و این حضور خود در صحنه را بارها و در مقاطع مختلف به نمایش گذاشته اند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان گفت: به دلیل اعلام نفرت و انزجار مردم کردستان از حرکت های گروهک تروریستی پژاک افراد وابسته به این گروه به مردم عادی نیز حمله کرده و با اخاذی و گروگان گیری سعی کرده اند که مردم را با خود همراه کنند که این گونه اقدامات باعث افزایش نفرت بیشتر مردم از این گروهک تروریستی شده است.

حسن زاده در پایان با اشاره به برگزاری راهپیمایی مردم سنندج در راستای محکوم کردن اقدامات گروهک تروریستی پژاک طی هفته جاری یادآور شد: به دنبال درخواست شماری از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران مبنی بر برگزاری راهپیمایی، استانداری کردستان نیز مجوز لازم را صادر و جمعی از مردم شهر سنندج و خانواده های شهدای ترور با تجمع و راهپیمایی در مقابل استانداری کردستان بار دیگر اقدامات گروهک تروریستی پژاک را محکوم و از اقدامات سپاه برای انجام عملیات های نظامی طی چند هفته اخیر علیه این گروهک تروریستی تقدیر کردند.