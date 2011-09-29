ایجاد دهکده گردشگری در نزدیکی سدها افزایش توریسم را به دنبال دارد

امیر الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واگذاری حاشیه سدها به میراث فرهنگی به منظور ایجاد مناطق گردشگری همزمان با مطالعه ساخت سدها، ایجاد این دهکده های گردشگری نیز توسط پیمانکارها آغاز شود که این اقدام می تواند در راستای توسعه صنعت گردشگری در کردستان موثر باشد.

وی ادامه داد: با اجرایی کردن این مهم نه تنها زمینه برای بهره برداری کامل از تمام ظرفیت های استان در حوزه های گردشگری فراهم می شود بلکه می توان با استفاده از ساختمان های احداث شده برای اجرای پروژه نیز برای مباحث گردشگری و جدب توریسم نیز به نحو مناسبی بهره برداری کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرستان با اشاره به هدایت طرح های اجرای در سدها گفت: برای ساخت سدها اعتبارات خوبی اختصاص داده شده است که می توان با ارائه الگوی نمونه در کل کشور به نتایج مطلوبی در راستای توسعه و تقویت صنعت گردشگری نیز دست یافت.

الهی با بیان اینکه ایجاد دهکده های توریستی در حاشیه سدها دارای مزایای زیادی خواهد بود، گفت: ایجاد اشتغالزایی و درآمدزایی برای افراد مشغول به کار در این دهکده ها، جذب توریست و گردشگری و بهره برداری از تمام ظرفیت های موجود در استان از جمله نتایج اجرایی کردن این طرح به شمار می رود.

وی با بیان اینکه در حاشیه تمام سدهای در دست ساخت استان کردستان این طرح عملیاتی می شود، افزود: در مناطق گرشگری با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت سازمان میراث فرهنگی گردشگری استان اقدامات خوبی در دست اجراست که این طرح نیز می تواند در این بخش زمینه را برای توسعه بیشتر فراهم کند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در پایان اظهار داشت: ایجاد محدودیت در استفاده مردم از تفرجگاه ها و مکان های ملی تاریخی کار نادرستی است که موجب استفاده مردم از این مکان ها بدون نظارت سازمان می شود.