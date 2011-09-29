طرح تلقیح مصنوعی دام در روستاهای تابعه سنندج اجرا شد

ابراهیم حسن نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری 968 مورد تلقیح مصنوعی در دامداری های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی روستاهای تابعه سنندج با هدف بارور کردن دامهای دو رگه و بومی و اصلاح نژاد ژنتیکی انجام شد.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل استفاده از تلقیح مصنوعی جلوگیری از یک سری بیماری های عفونی و انگلی مانند تریکومونوز، ویبریوز تناسلی، بروسلوز و تب مالت است که این گونه بیماری ها از طریق جفت گیری سرایت می کند.

حسن نژاد عنوان کرد: در تلقیح مصنوعی به خاطر کنترل اجباری اسپرم در هر اسپرم گیری می توان با ارزیابی کمی و کیفی اسپرم به وجود حیوانات نری که ارزش تولید مثلی پایین دارند پی برد و درنتیجه بسته به علل آن برای کوتاه مدت یا دایم آنها را از فعالیت های تولید مثل خارج کرد.

مدیر کل جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به فواید تلقیح مصنوعی دام عنوان کرد: جلوگیری از سرایت بعضی بیماری ها به دیگر حیوانات، جلوگیری از هزینه نگهداری گاو نر به خصوص درگاوداری های کوچک و افزایش چهار درصدی دام ماده در تلقیح مصنوعی از فواید مهم تلقیح مصنوعی دام است.

حسن نژاد در پایان افزود: افزایش طول عمر بهره دهی گاو نر درمراکز تلقیح مصنوعی و جلو گیری از انتشار بیماری از دام نر به ماده از دیگر فواید تلقیح مصنوعی دام به شمار می رود.