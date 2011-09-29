11 کتابخانه دیجیتال در امامزادگان استان همدان راه‏‏ اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد شرفخانی در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد اوقاف در عرصه فرهنگی، افزود: تبدیل بقاع متبرکه و امامزادهها به قطب فرهنگی از مهمترین سیاستهای سازمان به شمار می آید.

وی گفت: در همین راستا مصوبات فرهنگی سال جاری بر اساس موقعیت فیزیکی و جغرافیایی و امکانات نرم افزای و سخت افزاری با شعار"موقوفه و امامزاده محوری" به دو هزار امامزاده ابلاغ شده است.

معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور عنوان کرد: در شش ماهه نخست امسال 165 هزار جلد کتاب به شکل متمرکز برای راه اندازی کتابخانه های فیزیکی و دیجیتال به استانها اختصاص یافته که شامل 48 کتابخانه در امامزادهها می شود.

حجت الاسلام شرفخانی تأکید کرد: در بیش از 110 کتابخانه امامزاده دیجیتال فعالیت خود را آغاز کرده و در استان همدان نیز 11 کتابخانه دیجیتال به زودی راه اندازی میشود.

وی با اشاره به اینکه در تعطیلات نوروز در سراسر کشور46 میلیون زائر در بقاع متبرکه و امامزاده ها حضور یافتند، گفت: ظرفیت امامزادهها در فعالیتهای مردمی و فرهنگی بالاست.