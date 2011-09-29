واردات بی رویه سفال چینی صنعت سفال لالجین را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی جعفری در برنامه شب فرهنگی در مصلای شهر لالجین افزود: شهر لالجین از حیث جمعیت، تولیدات و میزان کالاهای صادراتی قابل مقایسه با هیچ یک از شهرهای استان همدان نیست .

جعفری اظهار داشت: درآمد ارزی شهر لالجین به واسطه تولید و صادرات سفال به 40 میلیون دلار در سال می رسد .

سفالگران لالجین در تامین سوخت در مضیقه هستند

جعفری با اشاره به اینکه سفالگران در مسائل بیمه تامین اجتماعی و تامین سوخت در مضیقه هستند، اضافه کرد: به علت وجود واحدهای سفالگری در داخل شهر گازرسانی به آنها با مشکل روبرو است .

وی احداث یک شهرک صنعتی در کنار شهرک صنعتی سفال لالجین به منظور جذب سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در دیگر بخش های صنعتی دارند را خواستار شد .

عیسی جعفری با بیان اینکه حضور مسئولان در مناطق محروم و آشنا شدن با کمبودها و ظرفیت های منطقه بستر رشد شتابان مناطق محروم را مهیا کرده است، گفت: کاهش فاصله بین مردم و مسئولان از دستاوردهای مهم نظام اسلامی است .

وی اضافه کرد: نمایندگان مردم استان همدان در مجلس شورای اسلامی به عنوان وکلای مردم آمادگی کمک و پیگیری طرح های در حال اجرا برای دریافت ردیف و اعتبارات ملی را دارند .

وی گفت: وحدت و همدلی مسئولان از عوامل اصلی پیشرفت به شمار می رود و باید همواره وفاق و انسجام بین مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس تقویت شود .

لالجین باید بخشداری ویژه شود

نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر شهر لالجین به عنوان بخشداری ویژه تعیین شود پیشرفت قابل توجهی خواهد داشت .

عیسی جعفری با اشاره به اینکه طرح فرمانداری ویژه در برخی استانها نتیجه خوبی داشته است از استاندار همدان خواست پیشنهاد بخشداری ویژه شدن لالجین را به وزارت کشور ارسال کند و برای به نتیجه رسیدن آن پیگیریهای لازم را داشته باشد .

استاندار همدان نیز در این نشست با بیان اینکه هنرنمایی های مردم شهر لالجین موجب مطرح شدن استان همدان در کشور شده است، گفت: بیشتر مردم کشور استان همدان را با نام لالجین می شناسند .

کرم رضا پیریایی گفت: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در این شهر باید کمیته ویژه ای با عضویت مدیران کل و با مدیریت فرماندار بهار تشکیل شده و مباحث و مشکلات موجود طرح موضوع و رفع شود .

وی با بیان اینکه فرماندار بهار اجازه دارد به مدت یکسال مسائل و مباحث مربوط به این شهرستان را در تهران پیگیری کند، گفت: باید اقدامات صورت گرفته گزارش شود .

استاندار همدان در ادامه با تاکید بر اینکه سربازی ولایت، خدمت بی منت و نوکری مردم از مشخصات برجسته کارگزاران و مدیران اجرایی دولت است، گفت: این دو سمبل، نماد موفقیت مسئولان اجرایی بوده و تمامی کارگزاران موظف به تبعیت از آن هستند .

مقام و مسئولیت در نظام اسلامی ارزش و افتخاری ندارد

وی عنوان کرد: مقام و مسئولیت در نظام اسلامی ارزش و افتخاری ندارد بلکه پست و مقام وظیفه آور بوده و باید مسئولان وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند .

استاندار همدان تاکید کرد: مسئولان باید به جای دادن وعده های غیرقابل اجرا که منجر به از بین رفتن باور و اعتماد مردم می شود، پیگیر اجرای سریع مصوبات مطرح شده در برنامه ها و نشست ها باشند .

پیریایی اضافه کرد: برای فراهم کردن بستر نظارت مردم بر کار مسئولان باید مردم را در جریان مصوبات قرار داد تا آنها با جدیت پیگیر روند اجرای آنها از سوی مسئولان شهرستانی باشند .

وی تاکید کرد: هیچ یک از مسئولان حق تخطی از دستورات را ندارند و هرگونه کم کاری در اجرای دستورات و مصوبات نشست ها بیانگر اشکال موجود در روند اجرای فعالیت آنان است .

رئیس شورای شهر لالجین نیز در ادامه این جلسه گفت: ایجاد سالن ورزشی، بازیافت زباله های سفال، جلوگیری از قاچاق خاک لالجین به سایر استانها و فعال سازی خوشه صنعتی در لالجین از نیازهای این شهراست .