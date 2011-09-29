جنگ را نباید آنقدر مقدس کرد که دست نیافتنی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد شمقدری چهارشنبه شب در آئین بزرگداشت سینمای خوزستان در سینما ساحل اهواز اظهار داشت: در مقطعی از زمان، شبهه های جدی به موضوع ساخت فیلم در حوزه دفاع مقدس از سوی برخی افراد وارد می شد که در آن مقطع خطرناک بود.

وی افزود: در دانشگاه ها برخی ها می گفتند: «اصلا چرا می جنگیم» یا اینکه « برای چه دلیلی انقلاب کردیم» ولی خوشبختانه مردم همه آگاه بودند چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است و اینگونه شبهه ها اثری در مردم وارد نمی کرد.



شمقدری تصریح کرد: همین بی توجهی مردم به این شبهه باعث شده امروز حتی اگر رسانه های بیگانه قصد انحراف افکار عمومی را دارند؛ ابتدا از بسیجیان و رزمندگان تقدیر و بعد افکار پلید خود را مطرح می کنند.



معاون وزیر ارشاد با تاکید بر اهمیت توجه جدی به گسترش تاریخ نگاری در حوزه دفاع مقدس گفت: اهمیت این موضوع به این دلیل است که بی شک در آینده عده ای تلاش خواهند کرد که حقیقت وقایع دفاع مقدس را منحرف و آن را به دست فراموشی بسپارند. حتی مدتی این افراد خواستند که فتیله فیلم های دفاع مقدس را پائین بشکند تا با این کار دفاع مقدس دیگر در کشور ما الهام بخش نباشد.



شمقدری افزود: همچنین انتقال پیام شهدا و رزمندگان به نسل های آینده مهم است به همین دلیل تاریخ دفاع مقدس باید ماندگار بماند.



وی اضافه کرد: همچنین برخی ها قصد دارند با تحریف حرکت دفاع مقدس، تصویری غیر واقعی از آن به نمایش می گذاشتند. برای نمونه آنقدر جنگ را مقدس نشان می دادند که برای نسل جوان و خیلی از مردم دست نیافتنی باشد این در حالی است که باید در این جنگ غم ها و شادی ها، شکست و پیروزی و لبخندها و شکست ها به صورت متعادل به نمایش گذاشته شود چرا که این موارد برای نسل آینده لازم و ضروری است.



شمقدری عنوان کرد: باید حوزه سینمایی دفاع مقدس را جدی بگیریم و بیشتر به آن بپردازیم چرا که احساس می کنم در این حوزه کاری برای جوانان نکرده ایم.



وی در خصوص ساخت فیلم سینمایی «مرغابی دشت سرخ» که به زندگی سردار شهید علی هاشمی می پردازد، گفت: از علی اصغر شادروان کارگردان این فیلم انتظار دارم هیچ کاستی برای ساخت این فیلم نگذارد و هیجان لازم در تمام صحنه های آن باشد. ما هم آماده ایم از ساخت این فیلم حمایت لازم را انجام دهیم تا فیلمی ارزشمند و با کیفیت ساخته شود.



معاون سینمایی وزیر ارشاد اظهار داشت: این معاونت این آمادگی را دارد که در هر سال از ساخت یک فیلم سینمایی با موضوع دفاع مقدس توسط سینماگران خوزستانی حمایت کند.



شمقدری همچنین به ساخت شهرک سینمایی دفاع مقدس در منطقه انکس آبادان اشاره و تصریح کرد: در این منطقه که در کنار رودخانه اروند و پالایشگاه آبادان قرار دارد یک شهرک سینمایی و یک موزه دفاع مقدس احداث می شود که هم می تواند برای ساخت فیلم های جنگی موثر باشد و هم محلی برای حضور کاروان های راهیان نور به شمار خواهد رفت.



وی افزود: در صورت ساخت این شهرک سینمایی دفاع مقدس، هزینه فیلمی هایی که به این حوزه می پردازند کاهش خواهد یافت. البته برای ساخت این شهرک در حال مذاکره با وزارت نفت برای توافق کامل هستیم.



در پایان این مراسم از سینماگران برتر و پیشکسوتان سینمایی خوزستان با حضور شمقدری و استاندار خوزستان تقدیر به عمل آمد.