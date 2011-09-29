ترمینال سقز در زمینی 2.5 هکتاری بازسازی و احداث می شود

بختیار رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 2.5 هکتار زمین با سه هزارو 600 متر زیر بنا برای بازسازی ترمینال سقز در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه برای ساختمان های جانبی ترمینال 500 متر زمین در نظر گرفته شده است، گفت: با برنامه ریزی های انجام شده در کنار ترمینال سقز شاهد احداث استراحتگاه های ویژه مسافران، ساخت مساجد، ساخت اماکن تفریحی، ساخت سرویس های بهداشتی و احداث پارکینگ چند طبقه خواهیم بود.

معاون عمرانی شهردار سقز در ادامه با اشاره به بهبود وضعیت کشتارگاه شهر سقز افزود: در حال حاضر کشتارگاه شهر سقز نیمه صنعتی شده و امید است تا پایان سال به تمام صنعتی تبدیل شود.

رستمی با بیان اینکه ورودی و خروجی شهر نیاز به بازسازی دارد، بیان کرد: شهرداری سقز با برنامه مدون و پیگیری مستمر مسئولان تمام تلاش خود را برای تعمیر و ساخت ورودی و خروجی شهرسقز به کارگیری می کند تا در مدت زمان کوتاهی این مهم جنبه عملیاتی و اجرایی به خود گیرد.

وی با بیان اینکه بیشتر خیابانها را مردم با ساخت و ساز غیرمجاز و نامناسب تعریف کرده اند و به ناچار شهرداری باید دنباله روی آنها باشد، گفت: این قضیه مشکل اساسی شهرداری در ساخت اماکن، تعمیر معابر و عمران و آبادانی شهری است.

معاون عمرانی شهردار سقز با بیان اینکه برای ساماندهی ترافیک شهر سقز برنامه ای پنج ساله تدوین و طراحی شده است، اعلام کرد: در آینده نزدیک و با یک طرفه کردن خیابان ها و ساخت مسیرها ی جدید مشکل ترافیک در این شهرستان حل می شود.

رستمی در پایان افزود: افرادی که تا کنون عوارض شهرداری را پرداخت نکرده اند به مناسبت هفته دفاع مقدس 15 درصد از کلیه عوارض آنها مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.