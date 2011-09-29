برترین های مسابقات تیراندازی هفته دفاع مقدس معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابت ها که شامگاه چهارشنبه در سالن بعثت سنندج و به همت اداره کل تریت بدنی و آموزش و پرورش کردستان و با حضور 55 نفر برگزار شد در رشته تپانچه "فرید ساعد پناه" و "عطاء الله پیر خضرایان" از اداره کل آموزش و پرورش به ترتیب مقام های اول و دوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

"کیومرث حدودی" از آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج نیز موفق به کسب مقام سوم این دوره از مسابقات شد.

در رشته تفنگ بادی نیز "صالح ضیامرادی" از آموزش و پرورش ناحیه دو مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کرد و " کامبیز امانی" از اداره کل آموزش و پرورش استان و "بهرام اکبر زاده" از آموزش و پرورش ناحیه دو عناوین دوم تا سوم را به دست آورند.

همزمان با ایام هفته دفاع مقدس بیش از 50 برنامه ورزشی در سطح استان کردستان برگزار شد که در این برنامه ها علاوه بر برگزاری مسابقات قهرمانی، مسابقات ورزش های همگانی نیز با مشارکت اقشار مختلف مردم به ویژه کارکنان ادارات و سازمان های دولتی استان نیز حضور داشتند.