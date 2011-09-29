21 حوضچه آبگیری بالگرد در مناطق بحرانی گلستان احداث شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتبار اجرای این طرح را 378 میلیون ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: تاکنون تعداد پنج پد ساخته و پنج پد دیگر نیز با مجموع اعتبار 250 میلیون ریال در دست ساخت است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: خوشبختانه همانگونه که بارها از طرق مختلف به اطلاع مردم فهیم استان رسانده شد، آتش در جنگلهای پهن برگ که بیشترین میزان سطح جنگلهای ما را به خود اختصاص می دهد باعث نابودی آنها نمی شود.

سلامتی افزود: در این نوع از جنگلها درختی آتش گرفته و نابود نمی شود، مگر آنکه درختی سرپا خشک، فرتوت و یا بیمار باشد و بسیاری از چوبهای مورد حریق واقع شده از سرشاخه های افتاده و یا تنه هایی است که بر اثر باد و طوفان در سطح جنگل می افتند.



وی عنوان کرد: دود حاصل از این نوع آتش سوزیها که معمولا از دوردست دیده شده و موجب رعب و وحشت مردم می شود ناشی از سوختن برگهای سطحی موجود در جنگل است.

سلامتی، آموزش و گروه بندی دو هزار نفر از افراد داوطلب روستاها و صدور کارت شناسایی برای این افراد به عنوان همیار طبیعت را از جمله اقدامات برشمرد.



گلستان 450 هزار هکتار جنگل دارد.