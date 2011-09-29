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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: سنندج میزبان جشنواره شنای منطقه سه کشور و برگزاری کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال و همایش کوهنوردی در سنندج از مهمترین اخبار ورزشی استان کردستان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره شنای منطقه سه کشور با معرفی تیم های برتر در سنندج پایان یافت.

در این جشنواره که تیم هایی از چهار استان زنجان، آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان حضور داشتند تیم کرمانشاه مقام اول را کسب کرد و تیمهای زنجان و کردستان به ترتیب دوم و سوم شدند.

جشنواره شنای منطقه سه کشور با شرکت 54 شناگر در رده سنی هشت تا 12 سال جهت افزایش توان و تاکتیک شناگران خردسال در کلیه مناطق کشور برگزار شد.

همایش کوهنوردی در سنندج برگزار شد

به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش کوه پیمایی عمومی در سنندج برگزار شد.

این همایش با شرکت 80 نفر کوهنورد با پیمودن میدان حجاب تا کانی شفا آبیدر یاد و خاطره سلحشوران هشت سال دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در پایان این همایش به قید قرعه به 18 نفر از شرکت کنندگان جوایزی از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان اهداء شد.

برگزاری کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال در بانه

یک دوره کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال در شهرستان بانه برگزار شد.

کلاس مربیگری درجه سه بسکتبال با شرکت 35 نفر زیر نظر "خلیل نسودی رضایی" مدرس اعزامی از فدراسیون بسکتبال کشورمان برگزار شد و در این کلاس مربیان اصول و نحوه اجرای تمرینات رشته مربوطه را به صورت تئوری و عملی فراگرفتند.

کد مطلب 1419720

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