10 تصفیه خانه فاضلاب صنعتی در گلستان بهره برداری شد

سید علی پورنبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین کسب مقام سوم در بین شهرکهای صنعتی کشور به لحاظ تعداد تصفیه خانه های بهره بردار از جمله این فعالیت ها است.

وی اظهار داشت: یکی از مهمترین زیرساختهای صنعتی در شهرکهای صنعتی وجود تصفیه خانه فاضلاب مرکزی بوده که در این زمینه شرکت شهرکهای صنعتی استان فعالیت های موثری را انجام داده است.



وی یادآور شد: احداث فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مینودشت به عنوان یکی از مصوبات دور سوم سفرهای هیئت محترم دولت به استان با هزینه ای بالغ بر هشت میلیارد ریال و به ظرفیت 450 مترمکعب در شبانه روزتوسط پیمانکار استانی در مدت زمان کمتر از شش ماه از دیگر این فعالیت ها بوده است.

پورنبوی ادامه داد: همچنین مطالعات احداث و تکمیل 5 تصفیه خانه فاضلاب جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی گرگان 2، مدول دوم آق قلا، مدول دوم بندرگز، دهنه،آزادشهر نیز آغاز شده و اکنون در حال اجرا است.

پورنبوی گفت: کسب بیش از 7 لوح سبز و صنعت سبز از سال 1383 تاکنون به دلیل فعایتهای زیست محیطی و ساخت تصفیه خانه فاضلاب در شهرک ها و نیز کسب رتبه نخست در میان شهرکهای صنعتی کشور به لحاظ تعداد گواهی نامه های اخذ شده صنعت سبز نیز گواه فعالیت های این شرکت است.

وی از کاهش 15درصدی هزینه های ساخت تصفیه خانه ها از طریق مهندسی مجدد طرحهای ارائه شده و نیز افزایش عمر تصفیه خانه ها از طریق جایگزینی و به کارگیری تجهیزات مقاوم در برابر خوردگی خبر داد.