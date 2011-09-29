300 هکتار بافت فرسوده کاشمر نیازمند مقاوم سازی است

علی اسماعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کاشمر دارای هزار و 416 هکتار مساحت است، اظهار کرد: طرح مقاوم‌سازی بافت فرسوده شهر کاشمر طی 3 فاز تهیه شده و مصوب شده است.

وی با اعلام این‌که خیابان‌های 17 شهریور، امام، مدرس، نیازمند، سلطانیه و حسین‌آباد از جمله مناطق فرسوده شهر کاشمر است گفت: خوشبختانه تاکنون توافقات بسیار خوبی در خیابان‌های فیض‌آباد، قائم و امام صورت گرفته و یا در حال انجام است که در حال بازسازی و ساخت خانه های مقاوم توسط مردم هستیم.

وی تخفیف 50 درصدی در هزینه پروانه ساختمان، پرداخت وام 25 میلیون تومانی از سوی بانک‌ها، ارائه مبلغ یک میلیون تومان بلاعوض جهت تخریب و قسط ‌بندی 50 درصد دیگر مبلغ پروانه را، از جمله مزایایی دانست که جهت مقاوم‌سازی منازل به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی گفت: شهرداری جهت مغازه‌هایی که در حاشیه خیابان‌ها قرار دارند و یا در مسیر تعریض هستند مزایایی ارائه می‌دهد که نگرفتن هزینه تغییر کاربری برای مغازه‌هایی که از قبل ساخته شده بودند، هم‌چون پارکینگ و ارائه پول نقد از جمله این مزایای دیگر جهت مقاوم سازی قسمت تجاری شهر است.

وی گفت: متأسفانه اغلب مغازه‌ها تاکنون عقب‌نشینی نکرده‌اند یا زمینی در پشت مغازه جهت تجدید بنا ندارند و یا اکثراً مستأجرین اداره اوقاف و یا بناهای تاریخی هستند که این موجب بروز مشکلاتی از جمله کُند شدن طرح شده است.

اسماعیل‌پور با بیان این‌که وضعیت منابع مالی شهرداری اجازه نمی‌دهد به یک باره با تمام مغازه‌های بافت فرسوده توافق انجام گیرد، افزود : طرح بافت فرسوده از سال گذشته مصوب شده که تاکنون 200 تا 300 قطعه در تمام شهر کاشمر بازسازی شده اما این تعداد به صورت پراکنده هستند و نیاز به همکاری بیشتر شهروندان در بازسازی بافت فرسوده شهر را دارد.