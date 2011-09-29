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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۲

دو مسابقه فرهنگی با موضوع امام رضا(ع) در دهه کرامت برگزار می‌شود

دو مسابقه فرهنگی با موضوع امام رضا(ع) در دهه کرامت برگزار می‌شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دو مسابقه فرهنگی با موضوع سیره و زندگی امام رضا(ع) برای عموم علاقه‌مندان به ویژه زائران در دهه کرامت رضوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات با عنوان‌های "امام مهربانی" و "نشانی بهشت" توسط موسسات فرهنگی و با نظارت دبیرخانه شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.

مسابقه سراسری "امام مهربانی" در سه قالب اجرایی با مشارکت صد هزار نوجوان و جوان از سوی مؤسسه خدمات مشاوره‌ای، جوانان و پژوهش‌های اجتماعی آستان قدس رضوی در ایام میلاد رضوی در بارگاه منور امام رضا(ع) برگزار می‌شود.

همچنین"نشانی بهشت" مسابقه کتابخوانی با موضوع امام رضا(ع) است که در دو سطح ویژه عموم برای گروه سنی کودک و نوجوان از سوی معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی طراحی شده است.

کد مطلب 1419730

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