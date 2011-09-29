عترت مهمترین مسئله در برگزاری همایش گردشگری دینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عفت شریعتی اظهار کرد: در اینگونه همایش‌ها اگر بتوان عترت را به درستی معرفی کرد، در واقع قرآن را معرفی کرده‌ایم و این یک کار بسیار عظیم است.

نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس اسلامی بیان کرد: شناساندن نظرات ائمه‌اطهار در مسئله حکومت اسلامی، جهان اسلام، امور شخصی، مسائل علمی و غیره می‌تواند دربرگیرنده یک پیام جامع و کامل به جهان اسلام باشد.

شریعتی اظهار داشت: فرهنگ معرفتی و معنوی زیارت که برخاسته از تعالیم پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌اطهار است، حالت معنوی خاصی برای زائران ایجاد کرده و در تمام امور زندگی تاثیرگذار است.

نخستین همایش بین‌اللملی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت همزمان با ایام سالگرد میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و دهه مبارک کرامت رضوی با حضور شخصیت‌های مهم، اندیشمندان و فرهیختگان جهان اسلام و تولیت‌های اماکن مذهبی و عتبات عالیات در عراق، سوریه، و مصر در تالار شیخ طبرسی بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می‌شود.