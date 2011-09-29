15 هزار کیلومتر راه امسال افتتاح می شود/ بهره برداری از 54 بیمارستان

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان پروژه در حوزه راه در دست اجرا است.

وی اعتبار امسال این پروژه ها را چهار هزار میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در سالجاری 15 هزار و 330 کیلومتر راه در کشور با هزینه ای بالغ بر شش هزار میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم ادامه داد: از این تعداد راه بالغ بر هزار کیلومتر آن راه آهن است و 220 کیلومتر آن آزاد راه است.

نیکزاد ادامه داد: همچنین در سالجاری دو هزار و 600 کیلومتر بزرگراه در کشور به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به افتتاح 4 هزار کیلومتر راه اصلی در کشور طی سالجاری، یادآور شد: همچنین در این مدت هفت هزار و 500 کیلومتر راه روستایی در کشور به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی دولت دهم به دیگر فعالیتهای سالجاری در حوزه راه اشاره کرد و گفت: طی امسال دو هزار و 500 اتوبوس و هزار و 500 دستگاه مینی بوس را نوسازی خواهیم کرد.

نیکزاد همچنین از نوسازی 20 هزار کامیون در کشور خبر داد و بیان داشت: 14 پروژه فرودگاهی نیز در کشور آماده افتتاح است.

وی تصریح کرد: در سالجاری همچنین 44 فروشگاه بندری به بهره برداری خواهد رسید.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود به پروژه های بیمارستانی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 197 بیمارستان با 18 هزار تخت در کشور در حال ساخت است.

نیکزاد افزود: قرار است امسال 54 بیمارستان با هشت هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار به افتتاح برسد.