مداحان برجسته کشور دهه کرامت در حرم رضوی حضور می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانان برجسته کشورهمچون حجج اسلام میرباقری، رئیسی، فرزانه، رفیعی، حسینی و عبدخدایی و همچنین مداحان مطرح کشور برنامه ها و جشن های ویژه ای را برای زائران و مجاوران حرم مطهررضوی در نظرگرفته است.

در این جشن‌ها که از شب میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) آغاز و تا شام ولادت باسعادت حضرت رضا(ع) ادامه خواهد داشت، برنامه‌هایی همچون قرائت قرآن، سخنرانی، مداحی، اجرای گروه‌های سرود، قرائت ادعیه و شعرخوانی توسط شاعران برجسته به همت اداره تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی انجام می‌شود.

جشن‌های میلاد رضوی در دهه کرامت همه شب در صحن جامع رضوی با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.