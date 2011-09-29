مرال؛ گونه بومی جنگلهای خزری در معرض انقراض

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گونه ارزشمند در فصل جفت گیری که از اواسط شهریور آغاز و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد رفتارهای خاصی از خود بروز داده و با نعره هایی که سر می دهد مبادرت به ایجاد قلمرو برای خود می کند که به آن گاوبانگ می گویند و ماده ها را در قلمرو گرد هم آورده و به شدت از قلمرو در برابر نرهای دیگر حراست می کنند.

وی اظهار داشت: اگر گوزن نر دیگری وارد آن محوطه شود صدایی می کند که بلافاصله گوزن صاحب قلمرو، خود را به او می رساند تا او را از منطقه خارج کند.

وی عنوان کرد: با توجه به این موارد در این زمان شکارچیان نیز با استفاده از وسایل خاصی صدای گوزن را تقلید می کنند و گوزنهای نر را به راحتی به طرف خود می کشند و آنها را شکار می کنند .

ممشتی افزود: در شرایطی که هر روز شاهد درگیری و افزایش خشونت علیه مأموران زحمتکش محیط زیست هستیم بر همه مردم طبیعت دوست و نجیب منطقه فرض است به یاری حیات وحش که بیشتر گونه های آن کمیاب بوده شتافته و دست شکارچیان خاطی را از این حیوانات کوتاه کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که ما را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد و نسل این گونه حمایت شده از خطر انقراض نجات یابد.



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت: مأموران و ضابطان گارد اجرایی محیط زیست شهرستان کردکوی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه چمن ساور منطقه حفاظت شده جهان نما شدند.

وی افزود: از این متخلفان یک قبضه اسلحه غیرمجاز گلوله زنی و لاشه یک راس مرال ( گوزن قرمز ) حیوان حمایت شده و در معرض خطر انقراض، قطار فشنگ و تجهیزات انفرادی کشف و ضبط شد.

ممشتی گفت: پرونده به همراه ادوات ضبط شده و صورتجلسه تنظیمی تحویل مقامات قضایی شد.