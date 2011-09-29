مرال؛ گونه بومی جنگلهای خزری در معرض انقراض

محمد ممشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گونه ارزشمند در فصل جفت گیری که از اواسط شهریور آغاز و تا اواسط مهر ماه ادامه دارد رفتارهای خاصی از خود بروز داده و با نعره هایی که سر می دهد مبادرت به ایجاد قلمرو برای خود می کند که به آن گاوبانگ می گویند و ماده ها را در قلمرو گرد هم آورده و به شدت از قلمرو در برابر نرهای دیگر حراست می کنند.
وی اظهار داشت: اگر گوزن نر دیگری وارد آن محوطه شود صدایی می کند که بلافاصله گوزن صاحب قلمرو، خود را به او می رساند تا او را از منطقه خارج کند.
وی عنوان کرد: با توجه به این موارد در این زمان شکارچیان نیز با استفاده از وسایل خاصی صدای گوزن را تقلید می کنند و گوزنهای نر را به راحتی به طرف خود می کشند و آنها را شکار می کنند .
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گلستان گفت: مأموران و ضابطان گارد اجرایی محیط زیست شهرستان کردکوی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز در منطقه چمن ساور منطقه حفاظت شده جهان نما شدند.
نظر شما