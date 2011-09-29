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۷ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۶

نخستین پایگاه فرهنگی سرزمین نور دهه کرامت افتتاح می شود

نخستین پایگاه فرهنگی سرزمین نور دهه کرامت افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین پایگاه فرهنگی سرزمین نور با حضور مدیران ارشد آستان قدس رضوی همزمان با دهه کرامت رضوی در حرم مطهر رضوی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این پایگاه از سوی اداره امور فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت آستان قدس رضوی 14 مهرماه امسال توسط قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی افتتاح می‌شود.

این نمایشگاه با نمایش حجمی از سیره حضرت‌رضا(ع) در هفت مرحله و روایت توسط راوی، آشنایی با حضرت رضا(ع)، پیامبر از نگاه امام رضا(ع)، غرفه آداب زیارت، غرفه مسابقات حضوری، کتبی، عمومی، کودک، قرآنی همچنین غرفه کارگاه نگرشی سیستمی معرفی کارگاه‌ها، همایش‌ها و غرفه سوالات شرعی با محوریت اداره پاسخگویی، برگزاری مراسم قصه‌گویی، نمایش فیلم‌های حرم، جنگ‌های محدود و گپ و گفت با شخصیت‌های فرهنگی تشکیل می‌شود.

پایگاه فرهنگی سرزمین نور حد فاصل سر در غربی حرم مطهر امام رضا(ع) تا مسجد صدیقی‌ها همه روزه در ایام میلاد رضوی مشغول فعالیت است.

کد مطلب 1419741

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