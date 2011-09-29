به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه چهارشنبه در دومین همایش بصیرت و جهاد علمی که در محل ساختمان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه در دوران کارگزاران مدل حکومت داری مالزی اجرا میشد افزود: بر اساس این مدل آنها معتقد بودند که نباید در برابر آمریکا ایستاد بلکه باید از کنار او عبور کرد.
نماینده ولی فقیه در سپاه اظهار داشت: اصلاح طلبان با تفکر امام (ره) فاصله زیادی داشتند به طوری که در دو سال اول در ۴۰۰ مورد به مبانی و ارزشها حمله کردند.
اگر ولی فقیه نبود استخوانهای نظام میپوسید
سعیدی با بیان اینکه بعد از دوران اصلاحات اصولگرایان به دنبال گفتمان امام (ره) برخواستند و مجموعه نیروهای مذهبی به دنبال پیاده سازی گفتمان امام بودند افزود: اگر در طی این سالها ولی فقیه نبود استخوانهای نظام میپوسید.
وی ادامه داد: اصولگرایان بعد از اینکه عملکرد نادرست اصلاح طلبان را دیدند فرمان اداره کشور را از آنها گرفتند و امروز اگر اصولگرایان ۲۰ سال در صدر حکومت باشند میتوانند اندیشههای امام و رهبری را در بین مردم نهادینه کنند.
نماینده ولی فقیه در سپاه تصریح کرد: تا زمانی که گفتمان امام و رهبری در جان مردم نفوذ پیدا نکند نمیتوان برای حفظ انقلاب تضمینی داد.
وی ادامه داد: امروز اصولگرایان به مشکل منتظری و بنی صدر دچار شدند که امام (ره) به این دو فرمود که افراد دور و برشان را کنار بزنند چرا که اطرافیان، آنها را به انحراف میکشند.
نباید به انسانهایی که وزن چندانی ندارند تکیه کرد
سعیدی با بیان اینکه نباید به انسانهایی که وزن چندانی ندارند تکیه کرد افزود: امروز نمیدانیم که به چه کسی باید شکایت کنیم که چرا کشتی انقلاب سوراخ حرکت میکند.
نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود سپاه را طرفدار گفتمان نبوی و علوی و امام و رهبری دانست و عنوان کرد: سپاه بالاتر از آن است که خود را برای گروهها و احزاب هزینه کند.
هدف سپاه تربیت ۲۰ میلیون انسان بر اساس گفتمان نبوی و علوی است
سعیدی افزود: سپاه نهاد مستقلی است که در خدمت ولی فقیه است که اگر احزاب و گروهها مواضع خود را با مواضع سپاه تطبیق دهند از این امر استقبال میکنیم.
وی با بیان اینکه هدف سپاه تربیت ۲۰ میلیون انسان بر اساس گفتمان نبوی و علوی است افزود: سپاه خود را برای هیچ گروهی هزینه نمیکند.
نظر شما