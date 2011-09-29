به گزارش خبرگزاری مهر، این پروژه پس از گذشت سه سال با موفقیت به پایان رسیده و در حال حاضر جزء بهترین مقالات ژورنال‌های ISI(بین‌المللی) محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه نتایج طولانی‌مدت این مطالعه اهمیت زیادی دارد، گفت: آخرین گزارش درباره وضعیت این بیماران نشان داد که همه آن‌ها از نظر کیفیت زندگی و کار در شرایط مطلوب قرار دارند.

محمود شبستری تصریح کرد: زمان درمان ماهیچه‌ از دست رفته قلب این افراد یک هفته و مانند دیگر بیماران مبتلا به ناراحتی‌های قلبی و عروقی نیازمند مراقبت‌های خاص بود.

وی با اشاره به کاربرد سلول درمانی به جای دارو درمانی در آینده نزدیک افزود: درمان در سلول درمانی بر خلاف دارو درمانی قطعی می‌باشد.

شبستری در خصوص روند این مطالعه عنوان کرد: این مطالعه توسط 20 متخصص قلب و عروق روی 15 بیمار 30 تا 80 ساله که دچار سکته قلبی و از کار افتادگی ماهیچه قلب شده بودند، صورت گرفت.