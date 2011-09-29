به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پنجمین اجلاس مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی عصر دیروز با حضور محمود احمدی نژاد رییس جمهور، عزت الله ضرغامی رییس سازمان صدا و سیما، حجت الاسلام علی کریمیان مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و جمعی از مدیران صدا و سیما، اعضای اتحادیه، برنامه‌سازان و اهالی رسانه در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

در این مراسم که با اجرای محمدرضا حسینیان برگزار شد، حجت الاسلام علی کریمیان مدیر کل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی با اشاره به معضل قطع شبکه‌های حقیقت‌جو از روی ماهواره‌ها توسط استکبار جهانی به ارائه گزارشی از عملکرد اتحادیه پرداخت و اظهار کرد: امروز اتحادیه با هدف ایجاد ساز و کار بین‌المللی برای هماهنگی و هم‌افزایی بین رسانه‌های متعهد و افکار ناب محمدی با 214 عضو به راه خود ادامه می‌دهد و در کنار اجلاس بازار فیلم اسلامی نیز با حضور حدود 90 شرکت کننده به دنبال ارائه تولیدات پاک برای مشتاقان در جهان بوده است.

ابراهیم علی‌برزی دبیر سومین جشنواره اتحاد نیز با اشاره به اقداماتی که برای ایجاد شکل و شمایل بهتر اتحادیه صورت گرفته، اظهار کرد: تعیین نمایندگانی در کشورهای مختلف چون عراق، لبنان، فلسطین و افغانستان برای ارتباط بهتر انجام شده و دومین اقدام نیز شرکت در جلسات منطقه‌ای اعضای اتحادیه در عراق و لبنان برای توضیح برخی مسائل است.

وی ادامه داد: در نتیجه فعالیت‌ها در مجموع 96 شبکه در رقابت اعضای اتحادیه با 352 اثر تلویزیونی، 216 اثر رادیویی و 169 پایگاه اینترنتی شرکت کردند که این آثار در سه کمیته جداگانه در دو مرحله داوری شد. داوران نیز از کشورهایی که بیشترین عضو اتحادیه را داشتند، انتخاب شده بودند.

علی‌برزی همچنین از آغاز به کار دفتر دبیرخانه از فردای مراسم اختتامیه برای چهارمین جشنواره اتحاد خبر داد.

شهریار بحرانی نیز که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت با بیان این مطلب که بعد از 30 سال فیلمسازی در ایران یکی از بهترین راه‌های عرضه مفاهیم بلند الهی را به تصویر کشیدن داستان‌های قرآنی می‌داند، اظهار کرد: حدود دو دهه است که جمهوری اسلامی به آثار داستانی قرآنی وارد و موفق شده است حتی بر بسیاری از مخاطبان خارج از کشور نیز اثرات خوبی بگذارد.

وی افزود: در پی اتفاقاتی که در حدود شش ماه است در کشورهای منطقه به وجود آمده احساس می‌کنم خداوند به تحولات عظیمی دست زده و برنامه‌های بزرگی برای تحول در جهان به راه انداخته است. چه خوب است تمام رادیو و تلویزیون‌ها، فعالان رسانه‌ای، هنرمندان، سینماگران، نقاشان، مجسمه‌سازان، ادیبان و شاعران و کلیه اقشار فرهنگی همراه این جریان بزرگ قرار بگیرند.

کارگردان فیلم سینمایی "ملک سلیمان" تصریح کرد: ما نیازمند آن هستیم که زیر ساخت‌های فکری و اخلاقی خود و مخاطبانمان را بالا ببریم و پیام اسلام را نه تنها به مردم کشورهای اسلامی بلکه به جهانیان عرضه کرده و به سمت آینده روشن حرکت کنیم.