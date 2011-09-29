تغییر مدیریت کشور بهتر از تغییر مدیران اجرایی است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی چهارشنبه شب در مراسم بررسی سیاستهای اصل 44 و راهکارهای رفع موانع خصوصیسازی در ایران در جمع اعضای اتاق بازرگانی استان اصفهان، اظهار داشت: پرسشی که در حال حاضر با وجود شرایط اقتصادی در کشور، به وجود میآید این است که آیا باید مدیران را عوض کنیم یا مدیریت اجرایی کشور تغییر یابد.
وی با بیان اینکه نیازمند یک تحول اساسی در مدیریت کشور هستیم، افزود: درد دلهایی که فعالان در این عرصه با مدیران مطرح میکنند پله نخست و پیدا کردن این دردها پله دوم در مسیر پیشرفت کشور است.
رضایی با بیان اینکه مرحله بعدی برای پیمودن این مسیر پیدا کردن راهحلهای به منظور رفع این موانع است، اظهار داشت: این واقعیت چیزی نیست جز اینکه مدیریت اجرایی کشور و نه مدیران، تغییر کنند.
مدیریت کشور تغییر نکند درک متقابل ایجاد نمیشود
وی با تحلیل روند اقتصادی در 30 سال گذشته افزود: طی این مدت رشد اقتصادی کشور پایینتر از پنج درصد بوده است و بهرهوری هنوز نتوانسته است خود را به بالای دو درصد برساند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ادامه داد: تمامی اینها علائم مدیران نیست چرا که مدیران از یکدیگر متفاوت بودهاند و حالا اگر افرادی به نام آزادی بیان و قلم بخواهند در کشور حکومت کنند آیا این مساله را حل میکند.
وی با بیان اینکه در صورتیکه مدیریت کشور تغییر نکند درک متقابل ایجاد نمیشود، گفت: سیاستهای اصل 44 و سند چشمانداز کشور در این راستا طراحی شده است.
رضایی اهداف سیاستهای اصل 44 را در سه بند توصیف کرد و افزود: در گام نخست این سیاستها به منظور این تدوین شد که دولت روی صندلی خود بنشیند و پای خود را از روی صندلی مردم بردارد تا بدین ترتیب مردم بتوانند در اقتصاد ایفای نقش کنند.
وی بیان داشت: این مساله به این معنا نیست که دولت با خصوصیسازی انحصاراتی را نه در درون خود دولت بلکه در کنار دولت به وجود آورد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه ایجاد رقابت در فضای اقتصادی نیاز به تغییر رفتار مجلس، دولت و قوه قضاییه دارد، گفت: دولت باید نظارت را قوی و تصدیگری را کاهش دهد چراکه با ورود بخش خصوصی دولت نمیتواند هم تصدیگری و هم نظارت خود را اعمال کند.
وی ادامه داد: با ورود دولت به تصدیگری رقیب قدرتمندی برای بخش خصوصی به وجود میآید.
رضایی با اشاره به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی کشور افزود: دولت باید پیشگامتر از مجلس در این مورد وارد شود همانگونه که درابتدا خود ادعا کرده بود که زودتر از تمامی بخشها این فساد اقتصادی را کشف کرده است.
جهاد اقتصادی به دنبال یکپارچگی اقتصادی است
وی با بیان اینکه ضعف نظارت سبب بروز این فساد اقتصادی شده بود تصریح کرد: دولت باید سر جای خود کار نظارتی و حمایتی را انجام دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: تا زمانی که داشتن ثروت در کشور ما یک تفکر زشت و ناپسند تلقی میشود، محیط نمیتواند ما را به یکپارچگی بکشاند و این هماهنگی همان هدفی است که جهاد اقتصادی دنبال آن است.
وی با اشاره به اینکه نیازمند یک جهش بزرگ اقتصادی در کشور هستیم، گفت: اگر هدفی غیر از این دنبال شود فرصتهای تاریخی از جمله برقراری رابطه مجدد با کشور مصر پس از 30 سال را از دست میدهیم.
رضایی با بیان اینکه با بزرگتر کردن وسعت دید خود در مسائل اقتصادی به دنبال امپراطوری نیستیم، اضافه کرد: مرزهای اقتصادی که ایران باید در اهداف خود به دنیال آن باشد حداقل یک جمعیت 500 میلیون نفری است.
وی در ادامه صحبتهای خودر در مورد دوران دفاع مقدس، دراین دوران یک جنگ ناخواسته از طریق پنج استان مرزی به کشور ما تحمیل شد که در آن زمان با حملات سنگین عراق به کشور ما هیچ مرزی در ایران نبود که سقوط نکرده باشد.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ تحمیلی نزدیک به 30 میلیون ایرانی آواره شدند، تصریح کرد: ایران با این شرایط با یک اقدام خشونتآمیز غیرقانونی از سوی همسایه خود مواجه شده بود به گونهای که در طول این جنک حتی شهرهایی که کیلومترها از مرز ایران فاصله داشتند نیز مورد بمباران عراق قرار گرفتند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه افزود: کشور عراق در جنگ با ایران از تمامی تجهیزات و تسلیحات خارجی از ماهوارههای جاسوسی آمریکا گرفته تا هلیکوپترهای روسی کمک گرفته بود.
وی با بیان اینکه تنها تقصیر ایران برای مواجه با این جنگ زدن حرفی متفاوت در کشور خود بود، تصریح کرد: آنها میخواستند به قول خود گلوی ایران یعنی استان خوزستان که تمایم انرژی و درآمد کشور از آن تامین میشد را اشغال و به تصرف خود درآورند که این مساله را صدام در مصاحبه خود با خبرنگاران در نخستین روز جنگ علیه ایران به خبرنگاران وعده داده بود.
فراموششدگان با ریاستجمهوری جدید در دوران دفاع مقدس به صحنه جنگ آورده شدند
رضایی با اشاره به اینکه با فرار بنیصدر و رو شدن دست منافقان برای کشور مدیریت کشور تغییر یافت و این تغییر مدیریت شیوه و تاکتیکهای نوینی را در عرصه جنگ برای کشور رقم زد، گفت: با انتخاب آیتالله خامنهای به عنوان رئیس جمهور چیدمان جنک و نیروهای آن نیز تغییر یافت و افرادی مانند شهید خرازی، شهید احمد کاظمی و مهدی باکری و شهید صیاد شیرازی که در اوایل جنگ به حاشیه رفته بودند به صحنه بازگشتند.
وی بیان داشت: در این زمان اراده هوشمند و یکپارچه با ورود این نوع افراد به وجود آمد و در نهایت هم استراتژی جنگ در میانه جنگهای چریکی و جنگهای کلاسیک، شیوه دفاع ایران در برابر عراق شد.
نظر شما