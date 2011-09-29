خادمان نمونه گردشگری در خراسان رضوی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی چهارشنبه شب در این مراسم ضمن تبریک آغاز جشن های دهه کرامت، از خراسان رضوی به عنوان مجموعه ای از بهترین نعمتهایی که خداوند در اختیار مردم قرار داده یاد کرد.

وی افزود: وجود بارگاه منور حضرت رضا(ع) و تردد بیش از 25 میلیون زائر به مشهد مقدس از جمله مواهبی است که خداوند به ما عطا فرموده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: خدمت به زائران حضرت علی بن موسی الرضا(ع) توفیقی است که نصیب مسئولان و خادمان مردم در این استان شده که باید این فرصت را غنیمت شمرده و در راستای ارتقاء رضایتمندی زائران و مجاوران برنامه ریزی شود.

زمینه زیارت با معرفت برای زائران فراهم شود

صلاحی تصریح کرد: مسئولان در استان باید زمینه معرفت افزایی زائران را نسبت به جایگاه حضرت رضا(ع) و زیارت این امام همام فراهم کنند و با برگزاری کلاس مناسک برای آنان نسبت به ارتقای معرفت نسبت به ایشان برنامه داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه دغدغه مسئولان استان بیش از هرچیز زمینه سازی برای زیارت با معرفت امام رضا(ع) است، تصریح کرد: مهمترین عاملی که زائران را به سمت مشهد جذب می کند همین بارگاه نورانی و ملکوتی است.

استاندار خراسان رضوی گفت: تمام امکانات استان مانند اسکان مناسب، وسائل حمل و نقل و سایر امکانات رفاهی برای زائران فراهم خواهد شد ولی مهمترین مسئله همان زیارت با معرفت حضرت رضا(ع) است.

صلاحی با اشاره به توسعه زیرساخت های گردشگری در استان، اظهار داشت: احداث هتل های متعدد، توسعه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده ای، توسعه ایستگاه های قطار و اتوبوس، توسعه سالن های فرودگاه و احداث آزادراه حرم تا حرم، برای افزایش ماندگاری زائران انجام شده است.

مسئولان گردشگری مزایای استان را معرفی کنند

وی به مسئولان امر گردشگری در استان توصیه کرد: علاوه بر امکان فراهم آوردن زیارت با معرفت برای زائران، نسبت به معرفی سایر مزایای استان به آنان نیز اقدام کنند.

صلاحی افزود: خراسان رضوی از دیرباز مهد علم، فرهنگ، ادب و هنر بوده و دارای مفاخر متعددی در حوزه های مختلف است که باید برای شناساندن آنان به زائران برنامه ریزی شود.

استاندار خراسان رضوی تنوع محصولات کشاورزی در استان را پنج برابر تنوع محصول در سایر استان ها عنوان کرد و خواستار معرفی مزایای کشاورزی به زائران و گردشگران شد.

وی صنایع دستی استان را بی نظیر توصیف و تصریح کرد: صنایع دستی که ریشه در فرهنگ عمیق ایرانی و اسلامی ما دارد از جمله مزایای منحصر به فرد استان است.

واحد بین الملل در دانشگاه فردوسی راه اندازی می شود

وی در ادامه با اشاره به بین المللی شدن دانشگاه امام رضا(ع) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت: به زودی واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد نیز راه اندازی خواهد شد و دانشجویانی از سراسر جهان اسلامی را جذب خواهد کرد که این امر، خود در جذب زائر و گردشگر موثر است.

صلاحی افزود: امروز گردشگری در دنیا به یک صنعت پررونق و اشتغالزا تبدیل شده است که بسیاری از کشورها به صورت جدی وارد این حوزه شده اند.

وی با اشاره به آخرین روز هفته دفاع مقدس ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس آن را بزرگترین جنگ طول تاریخ ایران دانست و گفت: دفاع جانانه مردم ایران نیز در طول تاریخ این کشور بی سابقه بوده است.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: رشادت و از خود گذشتگی رزمندگان اسلام در طول این هشت سال باعث شد که حتی یک وجب از خاک ایران به تصرف دشمن در نیاید.

گفتنی است در پایان این مراسم از 25 خادم نمونه گردشگری در خراسان رضوی با حضور استاندار تقدیر شد.